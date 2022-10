Sillalla piti olla 20 puolustuksen kerrosta – jopa sotadelfiinejä

Näyttävässä räjähdyksessä vaurioitunut Kertsinsalmen silta on yksi korkeimman profiilin rakennushankkeista Venäjällä viime vuosina. Sillan tarkoituksena on yhdistää laittomasti miehitetty Krim Venäjään paitsi fyysisesti myös poliittisesti. Ilman siltaa lautat ja lentäminen ovat ainoat luotettavat kulkuyhteyden Venäjältä Krimille.

Venäjän hyökkäyksen alkuvaiheessa Venäläinen media kehui vuolaasti sillan puolustusjärjestelmiä. Kremliä myötäilevä Komsomolskaja Pravda kertoi tuolloin näyttävän grafiikan kanssa Krimin sillan läpäisemättömistä puolustuksista. Erilaisia puolustuskerroksia oli väitetysti kaikkiaan 20 ja niihin kuului jopa Venäjän laivaston koulutettuja delfiinejä.

Venäjä pyrki suojaamaan siltaa maa-, meri- ilma- ja avaruushyökkäyksiltäkin. Amerikkalaisen turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneen New Lines Instituten tutkija Elizabeth Tsurkov arvioi Twitterissä sillan puolustuksen olleen totaalinen epäonnistuminen.

– Vain kolme kuukautta sitten Venäjän propaganda väitti iskun Krimin siltaan olevan mahdoton, koska sitä suojattiin yli 20 erilaisella tavalla, mukaan lukien sotadelfiineillä. Mikä totaalinen epäonnistuminen, hän kirjoittaa.

