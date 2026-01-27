”Silkkaa ay-liikkeen kosiskelua” – tyrmäys Antti Lindtmanin lausunnolle

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi eilen puolueen palauttavan ay-jäsenmaksujen verovähennyksen, mikäli SDP on seuraavan hallituksen pääministeripuolue. Samassa Kauppalehden haastattelussa Lindtman vaati nykyiseltä hallitukselta lisää sopeutustoimia, sillä vuodesta 2028, joka osuu ensi hallituskauden puolelle, voi tulla hyvin hankala.
Kansanedustaja Pia Kaumalla (kok.) on asiaan selvä kanta.
– Ay-maksujen verovähennysoikeutta ei palauteta, ainakaan jos kokoomus on seuraavassa hallituksessa, Kauma sanoo.
– Tämä on silkkaa ay-liikkeen kosiskelua demareiden Antti Lindtmanilta. Jo oli aikakin poistaa vähennys, jolle ei ollut kunnollista perustetta, Kauma huomauttaa.
Hän korostaa, ettei vastusta ammattiyhdistysliikettä.
– On siitä hyötyäkin. En vain pidä jäsenmaksua aitona tulonhankkimiskuluna. Ja koskeehan tämä itseänikin, kun Ekonomiliitto SEFEn jäsenmaksua ei voi enää vähentää verotuksessa, Kauma sanoo.
