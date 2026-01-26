Antti Lindtman vaatii KL:ssä lisäsopeutuksia ja esittää uutta keinoa kasvuun

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Kauppalehdessä, että vuodesta 2028 voi tulla erittäin hankala, mikäli nykyinen hallitus ei tee riittävästi uusia toimia tai kasvu ei käynnisty.

Lindtmanin mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen ”pitää ilman muuta” tehdä tarvittaessa lisää julkista taloutta vahvistavia toimia, jos EU:n tarkkailuluokan vaatimukset sitä edellyttävät. Lisätoimien tarve voi olla 1,4 miljardia vuodelle 2027, Lindtman laskee.

Hän peruisi vuodelle 2027 tulossa olevan yhteisöveron kevennyksen. Lisäksi Lindtmanin mielestä julkista taloutta pitäisi vahvistaa SDP:n vaihtoehtobudjetissa esittämillä keinoilla eli esimerkiksi puuttumalla Kela-korvauksiin ja yritystukiin.

Asuntokauppaa Lindtman vauhdittaisi ensiasunnon ostajille suunnatuilla porkkanoilla. Ensiasunnon ostajat vapautettaisiin määräajaksi varainsiirtoverosta ja heille palautettaisiin myös asuntolainojen korkovähennys esimerkiksi viideksi vuodeksi.

Yritysrahoituksessa Lindtman haluaisi kasvattaa Finnveran suoraa rahoitusta pk-yrityksille. Hän myös lisäpääomittaisi Suomen Teollisuussijoitusta, Tesiä.

Lindtmanin mukaan kotitalouksien säästöt saataisiin ohjattua paremmin kasvuyrityksiin, mikäli listaamattomaan markkinaan sijoittavien sijoitusrahastojen verokohtelu muutettaisiin samanlaiseksi perinteisten sijoitusrahastojen kanssa.