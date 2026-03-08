Siitepölykausi on käynnissä – tältä näyttää ennuste nyt

Siitepölykausi on alkanut Suomessa, selviää Turun yliopiston siitepölytiedotuksen ennusteesta.

Turun yliopiston mukaan Suomen eteläosiin kulkeutui jo viime viikonloppuna lepän siitepölyä etelämpää Euroopasta. Siitepölyn kulkeutuminen on jatkunut kuluneella viikolla, mutta määrät ovat olleet hyvin pieniä.

Perjantaina julkaistun ennusteen mukaan pähkinäpensaan ja lepän siitepölyä kulkeutuu sunnuntain aikana maan etelä- ja keskiosiin.

Määrät ovat vielä vähäisiä, mutta pähkinäpensaan siitepölymäärät voivat nousta paikoin Etelä-Suomessa kohtalaisiksi.

Toistaiseksi siitepöly tulee Suomeen kaukokulkeutumana etelästä. Pähkinäpensas ja leppä kukkivat tällä hetkellä Tanskassa ja eteläisimmässä Ruotsissa, jossa siitepölypitoisuudet ovat jo runsaita.

Suomessa pähkinäpensaan kukinnan odotetaan alkavan maan etelä- ja lounaisosissa noin viikon sisällä, lepän taas kahden viikon sisällä.

Siitepölykausi on alkanut Turun yliopiston siitepölytiedotuksen esihenkilön Annika Saarron mukaan tavallista myöhemmin.

– Pakkasjakso ja pohjoissuuntaiset ilmavirtaukset ovat viivästyttäneet paikallisen kukinnan alkua ja suojanneet siitepölyn kaukokulkeumilta. Viime vuonna aloitimme tiedotuksen jo helmikuun alussa, Saarto kertoo.

Lepän ja pähkinäpensaan jälkeen kukkii koivu, joka on Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan yleisin siitepölyallergian aiheuttaja. Sen allergiakausi alkanee huhtikuun puolivälissä.

Noin viidennes suomalaisista kärsii siitepölyallergiasta.