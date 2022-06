Shokkiarvio Ukrainasta: Vain 10 prosenttia tarvitusta aseavusta saapunut

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maljar sanoi televisioidussa kansallisessa varainkeruutapahtumassa, että maa on saanut vain 10 prosenttia tarvitsemastaan aseavusta, kertoo ukrainalainen Korrespondent.

– Ei väliä kuinka paljon Ukraina tekee, ei väliä kuinka ammattimainen armeijamme on, emme me voi voittaa tätä sotaa ilman länsimaisten kumppaneidemme apua. Me olemme saanut vain 10 prosenttia siitä, mitä me olemme sanoneet tarvitsevamme.

Apulaispuolustusministeri korosti, että avulle tulee asettaa selvät aikataulutus.

– Meidän tulee nostaa esille kysymys selvistä määräajoista, koska jokainen viivästynyt päivä maksaa meille ukrainalaissotilaiden henkiä, kyseessä ovat ukrainalaiset, siviiliväestö, tuhotut ukrainalaiskaupungit, ja kuten nyt näemme, väliaikaisesti miehitetyt alueet.

– Ja me odotamme, että läntiset kumppanimme eivät ainoastaan tarjoudu antamaan apuaan, kuten nyt on, vaan, että laaditaan selvät lähitulevaisuuden aikataulut, ja että kyseessä on tarkalleen sellainen apu, jota Ukraina tarvitsee, Maljar painotti.

Aiemmin Ukrainan presidentinkanslian neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi, että Ukraina tarvitsee 1000 155 mm:n haupitsia, 300 raketinheitintä, 500 panssarivaunua, 2000 panssariajoneuvoa ja 1000 droonia.

Myös oikeustieteilijänä tunnettu Maljar sanoi, että Venäjän armeija kokeilee Ukrainassa uusia aseita ja rikkoo kaikkia mahdollisia kansainvälisiä sodankäynnin sääntöjä sekä lakeja.

– Venäläiset käyttävät laaja-alaisesti eri kansainvälisesti kiellettyjä aseita. Kansainvälisessä oikeudessa on sääntöjä ja toimintatapoja, jotka on sallittu kansainvälisessä oikeudessa. Näin ollen todella on aseita, jotka ovat sallittuja ja aseita, jotka ovat kiellettyjä. Ja nyt Venäjä käyttää laaja-alaisesti kiellettyjä aseita, kehitteillä olevia aseita, he käyttävät sotaa kokeillakseen uusia asetyyppejä, ja ne kaikki ovat käytössä täällä, Maljar sanoi