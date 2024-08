Sevastopol suojelee huvivenesatamaa, mutta ei asukkaita

Ukrainalle kuuluvalla, mutta väliaikaisesti Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla sijaitsevan Sevastopolin kuvernööriksi nimitetty venäläinen poliitikko Mihail Razvožaev on ilmoittanut, että Balaklavanlahden suulle asetetaan kelluvat puomit, jotka rajoittavat kaikkea pinnalla liikkuvaa ja voivat suojella pintadrooneilta.

Päätös tehtiin 27. kesäkuuta 2024 kaupunginvaltuuston hätäistunnossa, koska kuormaräjähteellä varustettu ATACMS-ohjus oli väitetysti ammuttu alas Utškuevkan hiekkarannan alueella. Paikallisviranomaisten mukaan neljä ihmistä sai surmansa. Razvožaevin mukaan tämä pakotti viranomaiset hätätoimenpiteisiin kaupungin suojelemiseksi.

Utškuevkan rannan vieressä on Venäjän Mustanmeren laivaston merijalkaväen 160. Erillinen pioneeripataljoona, ja Ljubimovkan hiekkaranta – johon kappaleita väitetysti myös putosi – on Belbekin lentotukikohdan kupeessa. Ohjushyökkäystä torjunut ilmatorjuntakalusto sijaitsee hiekkarannalla Radiogorkan alueella.

Millekään näistä alueista ei ole pystytetty aitoja, ja jopa uintikielto niissä on vain ohjeellinen. Sen sijaan aidat on pystytetty Balaklavanlahdelle, joka on aivan eri osassa kaupunkia, sen eteläpuolella. Sinne ei ole pudonnut mitään, eikä siellä ole mitään sotilaskohteita.

Balaklavanlahden alueen ainoat kohteet, joita voisi kutsua sotilaallisluonteisiksi, ovat kylmän sodan aikainen sukellusvenetukikohta, joka on aikaa sitten muutettu museoksi, ja Krimin sodan aikainen ruosteinen tähystyspaikka, jota paikallisen kutsuvat ”Kuoleman tynnyriksi”.

Mutta venäläisittäin strategiseksi kohteeksi on osoittautumassa rakenteilla oleva valtava huvivenesatama 600 alukselle. Vladimir Putin julisti alueen huvivenematkailun kehittämisalueeksi vuonna 2016, ja vuonna 2020 Sevastopolin silloinen venäläinen kuvernööri Dmitri Ovsjannikov allekirjoitti sopimuksen investointien houkuttelemiseksi lahden kehittämiseen. Investointitarpeeksi arvioitiin silloin noin 200 miljoonaa dollaria.

Huvivenesataman on määrä valmistua ensi vuonna ja siihen liittyvän, ”eräälle sijoittajalle” rakennettavan 16 hehtaarin lomakylän vuoteen 2030 mennessä.