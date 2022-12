Sergei Lavrov valittaa Ruotsin toileteista

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on herättänyt ihmetystä vessoja koskevilla lausunnoillaan.

Hän väitti Moskovassa järjestetyssä kansainvälisen politiikan tapahtumassa, että ”eri sukupuolia on nyt yli 80 Euroopassa ja myös Britanniassa”.

– Jos se tarkoittaa sitä, mitä näin Ruotsissa viime vuonna osallistuessani Etyjin ministerineuvoston tapaamiseen, kun – pahoittelut yksityiskohdista – kysyin tauolla, että missä vessa on, Lavrov sanoi BBC:n mukaan.

Ulkoministerin mukaan hänelle näytettiin ovi, johon oli merkitty kirjaimet WC.

– Kysyin, että onko tämä naisille vai miehille. Minulle vastattiin, että se on kaikille. En olisi uskonut sitä, mutta niin se vain oli. Ei voi edes kuvitella, kuinka epäinhimillistä tämä on! Sergei Lavrov tuskaili Primakov Readings -seminaarissa.

LUE MYÖS:

Sergei Lavrovilta hämmentävä tilitys natseista – Tutkija: Pähkähullua (VU 1.12.2022)

Once a fearsome diplomat, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is now complaining about gender-neutral toilets in Sweden pic.twitter.com/Bbd2sUN68J

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 7, 2022