Serbia tuki Ukrainaa YK:n äänestyksessä – presidentti pyysi anteeksi

Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselmat kuohuttavat.

Ensin yleiskokouksessa Yhdysvallat kieltäytyi sellaisen päätöslauselman puolesta, jossa tuomitaan Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota. Vastaan äänestäneiden joukossa oli myös Venäjän liittolaiset Pohjois-Korea, Valko-Venäjä ja Sudan. Yhdysvallat toi pöytään oman päätöslauselmaehdotuksensa, mutta se ei saanut tukea yleiskokouksen jäseniltä. Yhdysvaltojen ehdotuksessa vaadittiin nopeaa loppua Ukrainan ”konfliktille”, mutta ei mainittu Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

Myöhemmin YK:n turvallisuusneuvosto päätyi äänestyksellä hyväksymään Yhdysvaltain ajaman päätöslauselman, jossa ei kutsuta Venäjä hyökkääjäksi eikä myöskään mainittu Ukrainan alueellista koskemattomuutta. Venäjä myötäili Yhdysvaltojen linjaa molemmissa äänestyksessä.

Jälkimmäisessä turvallisuusneuvoston äänestyksessä Ranska, Iso-Britannia, Kreikka, Tanska ja Slovenia jättivät äänestämättä. Ensimmäisessä äänestyksessä peräti 65 valtiota ei äänestänyt ollenkaan. Suomi äänesti sen ehdotuksen puolesta, jota Yhdysvallat ja Venäjä vastustivat, ja jonka YK:n yleiskokous lopulta hyväksyi.

Suomen äänestäminen ei ole ollenkaan yllättävää, mutta Serbian on. Se nimittäin lipesi Venäjän linjasta ja äänesti sen ehdotuksen puolesta jota Venäjä ja Yhdysvallat vastustivat. Serbia on perinteisesti ollut Balkanilla Venäjän keskeinen liittolainen. Jugoslavian hajoamissotien jäljiltä se on liimaantunut myötäilemään Venäjää Naton vastavoimana, eikä ole liittynyt eurooppalaisiin Venäjä-pakotteisiin. Toisaalta Serbia on kuitenkin hakenut EU:n jäseneksi, myynyt Ukrainan kumppanimaille ampumatarvikkeita Ukrainaan toimitettavaksi ja ostanut Rafale-hävittäjiä Ranskasta.

Maanantaina illalla Serbian presidentti Aleksandar Vučić pyysi anteeksi.

– Mielestäni Serbia teki tänään virheen ja pyydän tätä serbialaisilta anteeksi. Syytän siitä itseäni, koska taidan olla väsynyt ja kuormittunut enkä ehdi hoitaa kaikkea, presidentti sanoi serbialaisen tv-kanavan haastattelussa Danas-uutisjulkaisun mukaan.

Vučićin mielestä Serbian olisi kuulunut jättää äänestämättä. Hän huomautti, että näin Serbia menetteli Yhdysvaltojen esittelemän päätösluonnoksen kohdalla, ja toimi kuten kuuluikin.

– Huomaattehan, että kun sanon näin, on selvää että menetän poliittisia pisteitä EU:n silmissä tämän vuoksi. En voi syyttää tilanteesta ketään muuta kuin itseäni. Minä en ehtinyt hoitaa asiaa riittävästi.

Sen lisäksi, että varsinkin ukrainalaisia Serbian ääni tuntui ymmärrettävästi miellyttävän, voi siitä presidentti Vučićinkin mielestä olla hyötyä. Hän jatkoi haastattelussa, että hänestä Serbian ei tule mielistellä mitään valtaa: ei venäläistä, eikä amerikkalaista.

#BREAKING

UN General Assembly ADOPTS resolution “Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”; calls for deescalation, early cessation of hostilities and peaceful resolution of the war against Ukraine

RESULT

In favor: 93

Against: 18

Abstain: 65 pic.twitter.com/VhQ5Y1W2il

— UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025