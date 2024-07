Senaattori valottaa Suomen Nato-prosessia – ”He ovat koviksia”

Senaattoreiden saaminen Suomen Nato-jäsenyyden taakse kaksi vuotta sitten ei ollut hankalaa. Näin muistelee Pohjois-Carolinaa edustava senaattori Thom Tillis, joka toimii yhtenä senaatin Nato-tarkkailuryhmän puheenjohtajista.

Tillis kommentoi aihetta Naton Washingtonin huippukokouksen yhteydessä järjestetyssä Nato Public Forum-tapahtumassa.

– Tämä maa on tilannut 65 F-35 hävittäjää. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloilla pitäisi siinä tapauksessa olla 4000 hävittäjää ympärivuorokautisessa valmiudessa, Tillis kertoo selittäneensä kollegoilleen.

– Minusta tämä kertoo sen, että suomalaiset ovat koviksia ja että he ovat tervetulleita Natoon.

Englanniksi Tillis luonnehti Suomea ”badass countryksi”. Myöhemmin Tillis totesi myös toisen uuden jäsenmaan eli Ruotsin olevan tervetullut, ”jotta minun ei ajatella suosivan yhtä”.

Yhdysvaltojen senaatti ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemukset elokuussa 2022 äänin 95-1.

Tillisin mukaan kongressi ei koskaan tule tukemaan Yhdysvaltain vetäytymistä puolustusliitosta. Tällaiset väitteet ovat ”roskaa”, senaattori linjasi.

Senaattorin Suomi-kommentteihin on sosiaalisessa mediassa kiinnittänyt huomiota Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Ålander.

U.S. senator Thom Thillis (R) on why it wasn’t hard to convince his party that Finland’s accession to NATO is a good thing: “they ordered 64 F-35s. If we wanted to have the same share per capita, we would need 4000 of them ! They are a serious nation” pic.twitter.com/13af7oBhGe

