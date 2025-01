Selvitys: Löytyikö Ylilaudalta trolleja?

Media-alan varautumisorganisaatio Mediapoolin sivuilla julkaistu tutkimus selvitti anonyymin kuvalauta Ylilaudan potentiaalia toimia Venäjältä johdetun informaatiovaikuttamisen alustana. Jälkiä Venäjälle hyödyllisestä toiminnasta myös havaittiin.

Joulukuussa julkaistu selvitys tutki esimerkiksi venäläisyritys SDA:an viittavia jälkiä Ylilaudalla. SDA (Social Design Agency) on Venäjän valtionhallinnon sopimuskumppani. Yritykseen kohdistuneista tietovuodoista on käynyt ilmi lukuisia palavereja Venäjän presidentinkanslian tieto- ja viestintätekniikan ja viestintäinfrastruktuurin kehittämisestä vastaavan viraston osastopäällikön kanssa.

Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n mukaan SDA tarkkailee ja seuraa noin 2800 myötäsukaiseksi tulkitsemaansa vaikuttajaa Twitterissä, Facebookissa ja Telegramissa. Näitä vaikuttajia on yhteensä 81 maailman maassa, ja vain viidennes (21 prosenttia) heistä on Yhdysvalloissa. Viime aikoina SDA on julkisten jälkien perusteella keskittynyt esimerkiksi Ukrainaa ja Natoa halventavien kuvamuokkausten ja meemien jakamiseen.

Raportin tuottanut Check First -yritys havaitsi Ylilaudalla käyttäjän, joka oli jakanut yhden ja saman Ukrainaa tukevia ihmisiä halventavan meemikuvan laudalle yhteensä 51 kertaa. Toinen käyttäjä oli jakanut toisen, Ukrainaa, Natoa ja sukupuolivähemmistöjä halveksuvan kuvan 25 kertaa. Lisäksi yritys havaitsi käyttäjän, joka oli jakanut tiettyä, ukrainalaisille antautumisen edistämiseksi tarkoitettua videota vähintään viisi kertaa.

Yritys valittelee, ettei kokonaiskuvan muodostaminen ole täysin kattavaa, sillä Ylilaudalta ”langat” eli keskusteluketjut poistuvat ennen pitkää. Mutta kertoo havainneensa muitakin merkkejä kuin meemikuvat.

Portal Kombat -nimellä tunnettu kampanja on perustanut vuodesta 2023 alkaen lukuisia ”uutisia” koneellisesti jakavia verkkosivuja eri kielillä. Verkostoa kutsutaan myös Pravda-verkostoksi. Suomenkielinen sivusto perustettiin viime keväänä. Sivuston liikenne on alkanut kasvaa marraskuussa 2024.

Raportin mukaan Pravda-verkoston uutisia on jaettu myös Ylilaudalle. Yritys kertoo, että näistä uutisista keskustelevia lankoja on ”joitakin”. Raportti pitää havaintoa merkittävänä, koska Pravda-verkosto ei muuten ole herättänyt huomiota suomalaisessa informaatioympäristössä. Ylilaudalle jaettiin myös ruotsinkielisellä Pravda-sivustolla julkaistua valeuutista siitä, että ruotsalaisia, Ukrainan puolella taistelleita vapaaehtoisia olisi kuollut Pultavassa. Raportti huomauttaa, että uutisen alun perin jakanut tuli keskustelussa itsekin lopulta johtopäätökseen, että kyseessä oli valeuutinen.

Raportti kiinnittää huomiota myös Aseistakieltäytyjäliiton ylläpitämään Eroa armeijasta -sivustoon. Vaikka Aseistakieltäytyjäliitto on tuominnut Venäjän hyökkäystoimet Ukrainassa, se ei ole estänyt useita Venäjälle myönteisiä toimijoita kuten Venäjän valtaamalla alueella Luhanskissa asuvaa ”mediayrittäjä” Janus Putkosta mainostamasta eroamispalvelua omissa mediakanavissaan. Raportin tehnyt yritys löysi myös Ylilaudalta palvelun mainostamisen ohesta väittämän, että sotatilanteessa kaikille Suomen sotilaille ei riittäisi aseita ja varusteita.

Ylilaudalla on runsaasti sisältöä, jossa raportin tulkinnan mukaan pyritään heikentämään suomalaista maanpuolustustahtoa. Raportti huomauttaa, että puolustusmotivaation heikentäminen tai tuhoaminen on yksi Venäjän informaatio-operaatioiden keskeisistä tavoitteista Ukrainassa. Esimerkkinä raportti käyttää keskustelulankaa Naton maavoimaesikunnan perustamisesta Mikkeliin: yritys löysi langasta useita kommentteja, jotka pilkkaavat suomalaisten halua puolustaa maataan. Lankaa tosin ei ole linkitetty raporttiin, joten ulkopuolisen lukijan on mahdotonta tarkistaa asiaa.

Yhtenä olennaisena huomiona raportti nostaa esiin sen, että Ylilaudan käyttäjät ovat toistuvasti itsekin epäilleet toisia kirjoittajia ”ryboiksi” eli Venäjän valtiollisiksi bottikirjoittajiksi. Toisaalta keskusteluissa esiintyy myös vastaväittämiä ”naboista” eli Naton vastaavasti mobilisoimista toimijoista. Keskustelijat käyttivät toisistaan ahkerasti ilmaisua ”iltavuoro Pietarissa”. Tämä epäily liittyy yli kymmenen vuotta sitten ilmi tulleeseen tietoon, että puhelinmyyntiyrityksen kaltainen ”trollitehdas” maksoi työntekijöilleen palkkaa Venäjän kannalta myönteisten nettisisältöjen julkaisemisesta.

Suomessa on etsitty Venäjän maksamia kirjoittajia ainakin vuodesta 2014 alkaen. Aukottomia todisteita ei ole esitetty.

Myös Mediapoolin julkaiseman raportin johtopäätöksissä sen tehnyt yritys Check First huomauttaa, että Venäjän propagandistien läsnäoloa ja raportin käsittelemien, suomalaisilta päälle päin näyttävien postausten välillä ei voi todistaa. Raportin mukaan on kuitenkin ”kiinnostavaa havaita, että näissä yhteyksissä käytettiin tiedetysti ja tunnetusti Venäjältä peräisin olevia graafisten elementtejä – eli kuvia ja videoita”.