”Selkeä viesti” – Tämän takia USA:n pommikone kävi Suomenlahdella

USA:n ilmavoimien B52 Stratofortress -pommikone on lentänyt eilisiltana Suomenlahden yllä. Alla olevassa OSINTdefender-tilin jakamassa kuvassa näkyy kuinka kone on lentänyt Puolasta Itämeren poikki Suomenlahdelle ja kääntynyt etelään kohti Viroa juuri ennen Venäjälle kuuluvaa Suursuurta. Suursaari sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Suomen rannikosta.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolalla on selvä näkemys Yhdysvaltain ilmavoimien lentoreitistä.

– Yhdysvaltojen B-52 koneen lento Suomenlahdella selkeä viesti, hän kirjoittaa Twitterissä.

Aaltola luonnehtii Suomenlahden kuuluvan Euroopan strategisesti tärkeimpien kapeikkojen joukkoon. Hän huomauttaa lisäksi, että Venäjä on lisännyt alueella toimintaansa esimerkiksi edellä mainitussa Suursaaressa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja kiittelee USA:n ilmavoimien toimintaa B52-lennon johdosta.

– Näin de facto liittolaisista huolehditaan ja lähetään vastapeloteviesti.

After taking off from Southern Spain last night B-52 “NOBLE61” has really done the Whole Tour of Europe, so far she has flown over almost every single NATO Country in North/Central Europe with her now heading towards the Suwałki Gap and the Russian/Belarusian Border. https://t.co/UmyE022QQT pic.twitter.com/HI9WLurY3D

— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2023