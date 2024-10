Selkeä enemmistö kannattaa suurpetojen metsästystä

Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa suurpetojen kannanhoidollista metsästystä. Vain 14 prosenttia vastustaa suurpetojen metsästämistä. Tämä käy ilmi Suomen Metsästäjäliiton suurpetokyselystä.

Kannanhoidollisella metsästyksellä pidetään liiton mukaan yllä suurpetojen eli karhun, suden ja ilveksen ihmis- ja koirapelkoa, mutta sillä varmistetaan samalla myös niiden suojelu.

Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tällä hetkellä kokonaan estynyt hallinto-oikeuden kaadettua suurpetojen pyynnin poikkeusluvat muualla Suomessa paitsi poronhoitoalueella.

Metsästäjäliiton kyselyn mukaan lasten vanhemmat näkevät suurpetojen aiheuttamat riskit ihmisille ja eläimille huomattavasti suurempina kuin lapsettomat vastaajat. Vastaajista 41 prosenttia vanhemmista kokee suurpetojen aiheuttavan jo nyt liian suuren riskin koululaisille.

Suurpetojen määrä ei kuitenkaan vielä vakavasti huoleta koko vastaajajoukkoa, sillä 59 prosenttia vastaajista ei kantanut huolta susien, karhujen tai ilvesten liikkumisesta asuinalueellaan.

Naiset näkevät kaikki suurpetojen haitat ja riskit voimakkaampina kuin miehet, ja naiset kannattavat hieman miehiä enemmän kestävää kannanhoidollista suurpetojen metsästystä.

Suurpetojen riski karjalle ja kotieläimille nähdään merkittävästi suurempana kuin niiden riski ihmisille. 47 prosenttia kaikista vastaajista näki, että suurpedot aiheuttavat jo nyt liian suuren riskin karjalle ja kotieläimille.

Maaseudulla asuvat näkevät suurpetojen riskit ja haitat hieman voimakkaampina kuin kaupunkilaiset, ilmenee kyselystä.

Erityisen kriittistä maaseutuväestö on Suomen suurpetopolitiikkaan. Vastaajista 60 prosenttia maaseudulla asuvista vastaajista pitää nykyistä suurpetopolitiikkaa toimimattomana. Maaseudulla asuvat näkevät myös riistaeläinten, kuten hirvien ja peurojen, kannansääntelyn vaikeutuneen suurpetojen lisääntyneen määrän vuoksi.

Maa- ja metsätaloudessa työskentelevät näkevät kaikkinaiset suurpetojen aiheuttamat riskit ja haitat huomattavasti suurempina kuin muissa ammateissa toimivat.

Maatalousyrittäjät katsovat hieman muiden ammattien edustajia useammin, että suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen salliminen Suomessa on osa EU-maiden tasa-arvoista kohtelua.

Metsästäjät ovat kaksi kertaa ei-metsästäjiä huolestuneempia suurpetojen määrästä omalla asuinalueellaan. Metsästäjät näkevät myös suurpetojen aiheuttaman riskin koululaisille huomattavasti suurempana kuin metsästystä harrastamattomat.

Suurpedot halutaan pitää luonnossa

Vastaajista 86 prosenttia oli yhtä mieltä siitä, että suurpedot kuuluvat Suomen luontoon. Yhtä suuri osa vastasi, että suurpedot eivät kuulu ihmisten pihoihin, vaan niiden ihmisarkuus tulee säilyttää.

Hienoinen enemmistö eli 53 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suurpetojen lisääntyneet pihakäynnit ja niiden aiheuttamat kotieläin- ja koiravahingot kertovat siitä, että nykyinen suurpetopolitiikka ei toimi.

– Suurpedot aiheuttavat merkittävää levottomuutta kansalaisten keskuudessa. Maaseudun asukkaiden huoli on huomioitava. Metsästyskulttuurimme on turvattava. Siksi suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on voitava taas aloittaa, Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola esittää päättäjille.

Suomen Metsästäjäliitto toivoo, että maa- ja metsätalousministeriön johtama suurpetotyöryhmä huomioi esityksissään kansalaisten huolen suurpetojen ihmispelon vähenemisestä ja kehittää kattavasti suurpetolainsäädäntöä ja -hallintoa niin, että kannanhoidollinen metsästys pystytään taas aloittamaan.

Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta vastasi Mediatum Oy. Tutkimus toteutettiin internetpaneelitutkimuksena 10.–15.10.2024. Kyselyyn vastasi tuhat 18–64-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vastaajaryhmittäin tuloksia vertailtaessa virhemarginaali voi olla tätä suurempi.