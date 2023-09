Onko Kreml Afrikan vallankaappauksien takana?

Useissa Afrikan maissa on toteutettu viime viime vuosien aikana sotilasvallankaappauksia. Niiden taustalla on usein ollut heikon talouskehityksen herättämä tyytymättömyys maiden poliittista johtoa kohtaan.

Demokraattisia hallintoja horjuttaneita vallankaappausyrityksiä on ollut kymmenen kappaletta Länsi- ja Keski-Afrikassa vuoden 2020 jälkeen.

Defense One -julkaisun mukaan Venäjän johto on mahdollisesti osallistunut ainakin osaan levottomuuksista valtapoliittista syistä. Venäjän asevoimiin liitetyn henkilön havaittiin liikkuneen Nigerissä vain muutama päivä heinäkuussa tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkeen. Maan rajat oli tuolloin suljettu.

Mies matkusti pääkaupunki Niameyyn ja kävi sen jälkeen useissa sotilaskohteissa. Tiedot selviävät amerikkalaisen Torchlight AI -yhtiön metatietoanalyysista. Viikkoa aiemmin kaksi Wagner-palkkasoturiryhmään kytköksissä olevaa venäläistä matkusti miehitetyltä Ukrainan alueelta Maliin. Maan sotilashallinto on yhteistyössä Nigerin johdon kanssa.

Ennen Gabonissa 30. elokuuta tehtyä vallankaappausta erään henkilön havaittiin liikkuneen Venäjän suurlähetystön ja useiden hallinto- ja sotilasrakennusten välillä. Defence Onen mukaan havainnot herättävät kysymyksiä Kremlin sekaantumisesta epävakaiden Afrikan valtioiden politiikkaan.

Torchlight AI -yhtiön ”käyttäytymiseen pohjautuva tiedustelu” hyödyntää suurta määrää yksityisen sektorin tietoja muun muassa internetiin kytketyistä laitteista. Tekoäly pystyy haravoimaan tietomäärää ja etsimään poikkeuksellista toimintaa.

Yhtiön toimitusjohtaja James Bourien mukaan Wagner-palkkasoturiryhmään, Venäjän asevoimiin ja esimerkiksi ISIS:iin liittyy tietynlainen ”digitaalinen jälki”, jota voidaan seurata.

Erityisesti Nigerissä tapahtuneen vallankaappauksen pelätään heikentävän terrorisminvastaista toimintaa alueella. Kreml-mieliset tahot levittivät sosiaalisessa mediassa välittömästi disinformaatiota vallankaappauksen jälkeen. Yhdysvallat ei ole julkisesti todennut Venäjän olleen tapausten taustalla.

Exclusive: Russian military actors went to Niger, Mali close to coup dates, data shows https://t.co/WVBBGD2NCo my latest for @DefenseOne

— Patrick Tucker (@DefTechPat) September 7, 2023