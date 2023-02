”Se oli lihamylly” – Venäläiset kertovat ensi kertaa kohtaamisesta USA:n erikoisjoukkojen kanssa

Venäjällä on muisteltu tällä viikolla ainoaa tunnettua yhteenottoa Venäjän asevoimien Wagner-palkkasotilasryhmän ja Yhdysvaltain armeijan välillä. Hashamin taisteluna tunnetusta kohtaamisesta Syyriassa tuli tiistaina kuluneeksi viisi vuotta. Amerikkalaiset liittolaisineen torjuivat tuolloin Wagnerin yrityksen vallata Conocon suuren kaasukentän tuotantolaitoksineen. Taistelua on kuvattu aiemmin julki tulleissa kertomuksissa totaaliseksi verilöylyksi. Amerikkalaisten puolella haavoittui vain yksi Syyrian kapinallisjoukkojen sotilas. Wagnerin taistelijoita on taas kerrottu kaatuneen jopa satoja.

Wagner-ryhmään liitetyllä suositulla Grey Zone -sotakanavalla Telegramissa on julkaistu pitkä kirjoitus, jossa kamppailusta kerrotaan tiettävästi ensimmäistä kertaa Wagnerin perspektiivistä. Kenties hieman yllättäen venäläisversio tukee aiempia amerikkalaiskertomuksia.

Julkaisussa myönnetään, että operaatio oli ennalta suunniteltu ja käskyt tulivat ”päämajasta”. Wagner-joukkojen tukena oli Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin sotilaita.

Venäläiset kertovat aloittaneensa operaation tykistövalmisteluilla. Kun sotilaat ja ajoneuvot alkoivat edetä, tapahtui kuitenkin kauheita.

– Viidennen iskuryhmän kimppuun iskettiin kuitenkin yllättäen taivaalta eikä kukaan edes tajunnut, mistä se tuli. Vihollinen motitti kolonnan klassiseen tyyliin tuhoamalla ensimmäiset ja viimeiset ajoneuvot, Wagner-kanavalla kerrotaan.

Kertomuksen mukaan venäläiset eivät onnistuneet pääsemään niin lähelle amerikkalaisten asemia, että ilmatuki olisi tullut mahdottomaksi.

– Myöhemmin paljastui, että MQ-9 Reaper-lennokki oli seurannut tätä kaikkea ilmapuolustuksemme keskellä. Silloin paikalle ilmestyi kaksi AH-64 Apache-taisteluhelikopteria.

– Ne pyörivät karusellina toiseen linjaan vetäytymistä yrittävien ympärillä ja yksinkertaisesti ampuivat heidät täsmäaseilla, raketeilla ja konekivääreillä. Myöhemmin F-16-pommittaja [ilmatukitehtäviin soveltuva hävittäjäkone] sivalsi rakennusten keskelle.

Venäläisten kurimus jatkui tämänkin jälkeen.

– Oliko siinä lopultakin kaikki?

– Sitten kuulimme hetken hiljaisuuden jälkeen potkuriturbiinien jytinän. Seuraavaksi savitalot alkoivat yllättäen muuttua pölyksi – se oli lentävä tykkipatteri AC-130.

Kyseessä on C-130 kuljetuskoneeseen perustuva raskas tulitukikone. Koneen runko on paineistamaton ja sen vasemmalle puolella on sijoitettu runsaasti aseistusta. AC-130 lentää tyypillisesti kehää kohdealueen ympärillä ja kohdistaa siihen murhaavan tulituksen tykeillä ja raskailla konekivääreillä.

Paikalta kerrotaan löytyneen aamulla äärimmäisen kuumuuden takia sulanutta hiekkaa ja aseiden piippuja.

Täsmäohjukset silpoivat tulituksen keskellä venäläisten hajaantuneita ajoneuvoja.

– Ural-kuorma-auto murskaantui kuin nyrkkiin puristettu suklaapatukka, päivityksessä kauhistellaan.

Wagner-kanavan mukaan myöhemmin selvisi, että ilmassa oli ollut jopa strateginen B-52-pommikone. Sen rooli on kuitenkin hämärän peitossa.

– Taistelun aktiivinen vaihe – se oli oikeastaan lihamylly – kesti aamuneljään asti. Satunnaisia F-16-iskuja tuli vielä kuudeltakin.

Päivityksessä kerrotaan, ettei Venäjän ilmavoimilta tullut mitään tukea, vaikka venäläishävittäjiä oli Deir ez-Zorissa vain muutaman kilometrin päässä taistelusta.

Kirjoituksessa otetaan kantaa myös tappioihin. Niitä venäläiset väittävät liioitelluiksi.

– Huolimatta sitkeistä huhuista ja suoranaisista valheista, eivät tappiot olleet joissain lähteissä mainittuja 200 tai 600 sotilasta. En paljasta, kuinka monta, mutta kuolonuhreja oli todellakin paljon.

”Vihollinen oli hävitettävä”

Verkkouutiset on kertonut aiemmin tämän linkin takaa löytyvässä jutussa yksityiskohtaisen amerikkalaisversion taistelun kulusta.

New York Timesin toukokuussa 2018 julkaisemien tietojen mukaan noin 500 miehen vahvuinen Wagner-joukko iski pienen amerikkalaisryhmän asemiin T-72-panssarivaunuilla, panssariajoneuvoilla, tykistöllä ja raskailla kranaatinheittimillä.

Taistelun alussa amerikkalaisten sodanjohto soitti useita kertoja Venäjän Syyrian joukoille juuri tällaisia välikohtauksia varten perustetun kuuman linjan kautta. Venäläiset eivät kuitenkaan reagoineet vaan väittivät, ettei kyse ole heidän joukoistaan. Hyökkäyksen kohteena olleet erikoisjoukkojen taistelijat ampuivat myös varoituslaukauksia.

Asia vietiin lopulta korkealle tasolle Washingtonissa. Silloinen puolustusministeri, entinen merijalkaväen kenraali James Mattis kertoi antaneensa Yhdysvaltojen puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajalle, kenraali Joseph Dunfordille lyhyen käskyn.

– Vihollisjoukko oli hävitettävä. Ja näin myös tapahtui, Mattis summasi tapahtuneen myöhemmin senaatin kuulemistilaisuudessa.

