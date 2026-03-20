SDP:ssä häirinnästä selviää vähällä

SDP päätti odotetusti salata Työterveyslaitokselta tilaamansa häirintäselvityksen ja julkaista siitä vain lyhyen tiivistelmän. Puolueen mukaan valtaosa työntekijöistä ei ole kokenut häirintää ja esiin tulleet tapaukset on jo käsitelty.

SDP kuitenkin hämärtää olennaista. Kysymys ei ole siitä, kuinka moni on välttynyt häirinnältä, vaan siitä, että häirintää on tapahtunut eikä syyllisille näytä koituvan todellisia seuraamuksia.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi käyneensä häirintään liitettyjen SDP:n kansanedustajien kanssa ”hyvin vakavan puhuttelun”.

– Tapaukset eivät ole hyväksyttäviä. Mutta kyseessä ei kuitenkaan ole mitään niin erityisen vakavaa, että se aiheuttaisi poikkeuksellisia seuraamuksia, Tuppurainen sanoi häirintäselvityksen tiedotustilaisuudessa.

Tuppuraisen mukaan puhuttelu riittää, koska ilmi ei ole tullut esimerkiksi väkivaltaa tai kiusaamista. Arvio herättää kuitenkin kysymyksiä, sillä julkisuudessa esillä olleet väitteet ovat vakavia.

Kansanedustaja Marko Asellin (sd.) on väitetty esimerkiksi kosketelleen epäasiallisesti pikkujoulujen jatkoilla nuorta naispuolista SDP:n avustajaa ravintolan tanssilattialla. Näihin tietoihin nähden Tuppuraisen arvio siitä, ettei asia edellytä poikkeuksellisia seuraamuksia, vaikuttaa häirintää vähättelevältä.

Myöhemmin häirintään on julkisuudessa liitetty Marko Asellin lisäksi ainakin Jani Kokko (sd.) ja Kim Berg (sd.). Lisäksi kaikkia tapauksia ei ole tullut julkisuuteen, kertoi SDP:n eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström kertoi häirintäselvityksen tiedotustilaisuudessa.

SDP kantaa huolta ennen kaikkea maineestaan

SDP:n häirintäkohu sai alkunsa, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen Vallan algoritmi -dokumenttisarjassa avustajiin kohdistuneesta häirinnästä ja ahdistelusta eduskunnassa. Terapeutti-Villenä tunnettu kansanedustaja on vihjannut, että puolueessa on tapahtunut vakavaa häirintää ja muuta asiatonta käytöstä, jopa väkivaltaa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n eduskuntaryhmä keskittyi helmikuussa kohun keskellä pidetyssä kokouksessaan lähinnä vuotoihin ja Ville Merisen toimintaan kuin itse häirintään ja sen uhreihin. Lehden mukaan häirintään liitetyt kansanedustajat saivat osakseen myötätuntoa kollegoiltaan. Tämä vahvistaa kuvaa puolueesta, joka suhtautuu häirintään ennen kaikkea mainehaittana.

SDP:llä olisi ollut tilaisuus osoittaa, että häirintään puututaan aidosti. Sen sijaan puolue näyttää keskittyneen ennen kaikkea siihen, että kohu saadaan pois päiväjärjestyksestä. Selvitys salataan, tapaukset kuitataan käsitellyiksi ja seuraamukseksi jää vain puhuttelu.

SDP:n viesti työpaikoille on karu: häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä voi selvitä vähällä. Äänestäjälle se kertoo, ettei puolue ota asiaa kovin vakavasti.

