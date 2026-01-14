Verkkouutiset

Tytti Tuppurainen. / LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

SDP:n Tytti Tuppurainen HS:lle: Häirintätapauksia on paljon

  • Julkaistu 14.01.2026 | 14:22
  • Päivitetty 14.01.2026 | 14:28
  • Politiikka
Puolueen eduskuntaryhmä halutaan ylimääräiseen kokoukseen loppuviikoksi.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoo keskustelleensa Terapeutti-Villenä tunnetun kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kanssa eduskunnan väitetyistä häirintätapauksista.

Ville Merinen kirjoitti Instagram-päivityksessään seisovansa sataprosenttisesti Ylen dokumenttisarjassa esittämiensä lausuntojen takana. Hän toi esille eduskunnassa väitetysti tapahtuvaa häirintää avustajia kohtaan.

Merinen sanoi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa, että avustajiin kohdistuisi fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa sekä kiusaamista ja ahdistelua. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan tällaisia tapauksia ei ole tiedossa.

Tytti Tuppurainen kuvailee Helsingin Sanomille asiaa ”karmeaksi” ja sanoo, ettei ongelma koske vain SDP:n eduskuntaryhmää.

– Tapauksia on paljon. Osa on hyvin vakavia, Tuppurainen sanoo.

Ilta-Sanomien mukaan Ville Merinen on vaatinut SDP:n sisäisessä viestiryhmässä eduskuntaryhmälle ylimääräistä kokousta perjantaille. Merisen mukaan ”ongelmavyyhti” on valtava ja luultuakin suurempi.

Merinen esittää, että kokousta johtaisi Tytti Tuppuraisen sijasta ”neutraalimpi henkilö”.

SDP:n eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström kiisti aiemmin Ylelle, että ryhmässä olisi tullut ilmi Ville Merisen kuvaamia vakavampia häirintätapauksia.

