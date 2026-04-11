Matias Mäkynen ei hae jatkoa SDP:n varapuheenjohtajana

SDP:n nykyinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ei hae jatkokautta puolueen varapuheenjohtajana kesän puoluekokouksessa.

Mäkynen kertoo asiasta Ylen haastattelussa ja . Päätöstään hän perustelee sillä, että SDP:n talouslinja on viime vuosien aikana muuttunut.

– SDP:n talouslinja on viime vuosina muuttunut. Puolueen suunta kehittyy aina johtajan mukaan. Kaipaan aiheesta enemmän keskustelua. Itse uskon kuitenkin vahvasti investointivetoiseen talouspolitiikkaan, jossa koulutus, tutkimus, vihreä siirtymä ja ihmisten hyvinvointi nähdään julkista taloutta vahvistavina tekijöinä, eivät kuluerinä. Julkisen talouden tasapaino syntyy kestävästä kasvusta, vahvasta työllisyydestä ja pitkän aikavälin investoinneista.

– Koen, että tässä vaiheessa voin edistää tätä ajattelua parhaiten kansanedustajan roolissa. Siksi en asetu ehdolle varapuheenjohtajaksi Tampereella.

Mäkynen kirjoittaa hakevansa jatkokautta kansanedustajana ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Myös moniäänisyyden ja erilaisten mielipiteiden sietäminen on vähentynyt SDP:n sisällä viime vuosien aikana, Mäkynen sanoo Ylelle. Hänen mukaansa esimerkiksi velkajarruun ja rajalakiin liittyvissä kysymyksissä olisi pitänyt käydä laaja-alaisempaa keskustelua puoleen sisällä.

SDP:n seuraava puoluekokous järjestetään toukokuussa. Mäkynen valittiin SDP:n varapuheenjohtajaksi vuonna 2020.