SDP:n Niina Malm arvostelee elinkeinoelämän kampanjaa

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm tyrmää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n käynnistämän Suomi-neito-kampanjan.

– Elinkeinoelämän keskusliiton kampanjan puhtaana tarkoituksena on puoltaa hallituksen työelämäheikennyksiä, vaikka ulkoasu on sinänsä näennäisen neutraali – mainoksia klikkaamalla päätyy EK:n sivustolle, jossa esitellään ”uudistuksia”, jotka ovat käytännössä yksi yhteen hallitusohjelmaan kirjattujen leikkausten ja työntekijän asemaa yksipuolisesti heikentävien toimien kanssa, Malm toteaa tiedotteessaan.

EK kertoo kampanjassaan, että Suomi on pudonnut talouskehityksessä Ruotsin, Norjan ja Tanskan kyydistä.

– Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa väestö ikääntyy kovalla vauhdilla. Olemme joutuneet ylläpitämään hyvinvointiamme kasvavassa määrin velkarahalla. Ilman suunnanmuutosta hyvinvoinniltamme uhkaa pudota pohja. On aika kiriä kiinni muut Pohjoismaat, EK:n sivuilla kerrotaan.

Mainoksissa Suomi-neito jahtaa takaa muita Pohjoismaita ja heiluttaa Suomen lippua kansallisromanttisissa maisemissa.

– Mahtipontinen ja nolo kuvasto tuo itselleni mieleen lähinnä propagandajulisteet vuosikymmenten takaa, mutta jokainen tulkitkoon sen oman mielensä mukaan. Olennaista on mainoskampanjan ajoittaminen tarkoituksella päällekkäin hallituksen suunnitelmia vastustavien työtaistelutoimien kanssa. Se tietysti kertoo vain siitä, että hallitusohjelmakirjausten takana on tasan sama taho kuin mainoskampanjan, Malm sanoo.

Hänen mukaansa EK ja hallitus ovat ajamassa pohjoismaisesta työmarkkinamallista vain työntekijän asemaa heikentäviä uudistuksia.

– Jos haluttaisiin tasapainoista pohjoismaista mallia, niin heikennysten lisäksi listalle päätyisivät esimerkiksi Ruotsista työntekijäliittojen tulkintaetuoikeus työehtosopimuksiin liittyvissä riidoissa, työntekijöiden edustus yli 25 työntekijää työllistävien yritysten hallituksissa, pienemmät omavastuupäivät työttömyysturvassa ja niin edelleen, hän toteaa.

– Säälittävää myös on, että samaan aikaan EK:n ja muiden työantajajärjestöjen suulla taivastellaan poliittisia lakkoja ja ulkoparlamentaarista vaikuttamista, kun itse on saneltu hallitusohjelman sisältö – mitä muuta tämä on kuin sen varmistamista, että hallitusohjelma toteutuu sellaisenaan?