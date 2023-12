SDP:n Matias Mäkynen: Hallitus ajaa ihmiset kodeistaan

SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnittelemat leikkaukset tulevat lisäämään köyhyyttä poikkeuksellisen paljon.

Eduskunta on käsitellyt joulukuun alun täysistunnossa budjettilakeja eli hallituksen esityksiä ensi vuonna voimaantulevista leikkauksista. Eniten keskustelua ovat aiheuttaneet asumistuen, työttömyysturvan ja opintotuen heikennykset sekä laajasti sosiaaliturvaan kohdistuvat indeksijäädytykset.

– Lokakuussa inflaatio oli Suomessa vielä 4,9 prosenttia, mutta vuoden vaihteessa ei koroteta työttömyysturvaa, sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, asumistukea, opintotukea, kuntoutustukea ja lukuisia muita etuuksia hintojen nousua vastaavasti. Hallitus myös poistaa kokonaan työttömyysturvan ja asumistuen huoltajakorotukset, jotka aiheuttavat jopa 150-280 euron menetyksen lapsiperheiden kuukausituloihin. Kokonaisuudessaan leikkaukset vievät monelta jopa 600 euroa, omistusasujilta yli 1 000 euroa kuussa, Mäkynen listaa tiedotteessaan.

Mäkynen katsoo, että hallituksen leikkaukset lisäävät köyhyyttä poikkeuksellisen paljon. Useat sosiaaliturvaleikkaukset osuvat samoihin ihmisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 1.12. julkaiseman vaikutusarvion mukaan toimeentulotuen eli viimesijaisen sosiaaliturvan varaan ajautuu 100 000 uutta ihmistä eli määrä kasvaisi 27 prosentilla. Soste ry:n mukaan 64 000 ihmistä putoaa köyhyyteen ja heistä lähes 17 000 on lapsia.

– Hallituksen tavoitteena oli 100 000 työllistä, mutta lopputuloksena on 100 000 ihmistä enemmän toimeentulotuella. Tämä on todella surkeaa työllisyyspolitiikkaa, koska toimeentulotuki on lannistava, byrokraattinen etuus, jolta työllistyminen on vaikeampaa kuin työttömyysturvalta tai muilta perusturvaetuuksilta. Tähän päälle Riikka Purran (ps.) kaavailema ruoan arvonlisäveron korotus olisi suoraan pois ihmisten perustarpeista, koska mitään ylimääräistä toimeentulotuesta ei jää, Mäkynen ihmettelee.

Osana budjettilakeja on esitys, jonka myötä toimeentulotuen saajan on muutettava kolmessa kuukaudessa kodistaan, jos asumismenot ylittävät toimeentulotuen asumistukinormin. Lisäksi asumistukea leikataan merkittävästi ja se lakkautetaan kokonaan omistusasujilta. Myöhemmin hallitus on tuomassa esityksen kohtuuhintaisten ARA-asuntojen tulorajoista.

– Hallitus ajaa ihmiset kirjaimellisesti kodeistaan. Kun haja-asutusalueella ei ole vuokra-asuntoja eikä asuntokauppaa käydä, ihmiset joutuvat täysin mahdottomiin tilanteisiin. Valtio ei myöskään säästä, kun ihmiset muuttavat pienempien asumiskustannusten omistusasunnoistaan vuokralle. ARA-asuntojen tulorajat tulevat tekemään asunnoista työttömyysloukkuja, kun ihminen menettää työllistyessään kotinsa ja joutuu muuttamaan kalliimpaan asuntoon. Kaiken tämän tuloksena asunnottomuus lisääntyy, vaikka hallitus on ohjelmassaan luvannut poistaa sen Suomesta, Mäkynen sanoo.