SDP:n Matias Mäkynen esittää nelipäiväisen työviikon kokeilua

SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Matias Mäkynen esittää nelipäiväisen työviikon laajaa kokeilua seuraavalla vaalikaudella.

Mallia kokeilulle otettaisiin Britanniasta, jossa järjestettiin viime vuonna maailman laajin nelipäiväisen työviikon kokeilu, johon osallistui 61 työpaikkaa ja noin 2 900 työntekijää.

– Nelipäiväisen työviikon ajatuksena on, että työstä maksetaan edelleen sama palkka ja työntekijälle jää enemmän vapaa-aikaa. Britanniassa päättyneen laajan kokeilun tulokset ovat sen tasoisia, että Suomessakin tulisi viimein lopettaa aiheesta SDP:lle naljailu ja nähdä nelipäiväinen työviikko realistisena ja toivottavana lähitulevaisuuden kehityssuuntana. Tämä olisi paitsi työntekijöiden, myös yritysten kannalta järkevää, Mäkynen toteaa tiedotteessa.

Tutkimukseen osallistuneet saivat neljässä päivässä enemmän töitä aikaan kuin viidessä päivässä. Lisäksi he alkoivat voimaan paremmin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Myös poissaoloja kertyi vähemmän ja henkilöstön halu pysyä työpaikassaan parani, mistä syntyi säästöjä rekrytointikuluihin. Tuottavuuden kasvu syntyi hyvinvoinnin paranemisen lisäksi siitä, että työpäiviä tehostettiin karsimalla muun muassa kokousten ja työmatkojen määrää niin, että varsinaisille työtehtäville vapautui enemmän aikaa.

Yli 90 prosenttia kokeiluun osallistuneista yrityksistä aikoo toistaiseksi jatkaa nelipäiväistä työviikkoa.

– Kokeilu osoitti nelipäiväisen työviikon olevan kaikin puolin järkevä ja kokeilemisen arvoinen ratkaisu sekä työntekijöiden että yritysten kannalta. Siksi ensi vaalikaudella tulisi järjestää vastaava laaja kokeilu myös Suomessa. Kun työntekijät voivat paremmin ja poissaoloja kertyy vähemmän, mahdollisesti myös sairausvakuutusmaksuja voitaisiin laskea kokeilussa mukana oleville, Mäkynen jatkaa.

Hän huomauttaa, että työuupumus on nykyään yleistä ja sen seurauksena myös Suomessa on käyty keskustelua quiet quitting -ilmiöstä eli ”hiljaisesta lopettamisesta”. Siinä ajatuksena on, että työssä tehdään vain rooliin määritellyt tehtävät ja omaa vapaa-aikaa arvostetaan niin, ettei esimerkiksi ennalta sopimattomiin ilta- tai viikonlopputehtäviin tai muuhun jatkuvaan yllättävään joustamiseen suostuta automaattisesti oman terveyden ja onnellisuuden kustannuksella.

– Tämä on mielestäni oikea suunta kohti terveempää työskentelykulttuuria. Samaan aikaan täytyy kuitenkin turvata yritysten tuottavuus. Britannian kokeilu osoittaa, että molemmat ovat mahdollisia samanaikaisesti, Mäkynen päättää.