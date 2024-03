SDP:n Kimmo Kiljunen: Esitys puolustuskomissaarista on perusteltu

EU:n puolustuskomissaarin tehtävä on noussut esiin viime päivinä, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ehdotti lauantaina, että Suomen tulisi lähteä ajamaan tehtävää komissioon.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi pitävänsä varmana, että puolustuskomissaarin tehtävä perustetaan eurovaalien jälkeen. Hän ei kuitenkaan itse lähde tavoittelemaan tehtävää.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) toteaa tiedotteessaan, että EU:n puolustusyhteistyötä on syvennettävä.

– Puheenjohtaja Lindtmanin esitys on perusteltu ja sitä on syytä edistää. Suomen pitkä linja on ollut vahvistaa unionin omaa puolustusulottuvuutta, Kiljunen sanoo.

– Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaari sekä tarvittaessa Euroopan parlamentin puolustusvaliokunta tulisivat vahvistamaan unionin kyvykkyyttä omaehtoiseen puolustusyhteistyöhön, hän jatkaa.

Kiljusen mukaan puolustuksen ministerineuvosto ja komissaaritehtävä luovat oikeat rakenteet edistämään monia asioita.

– EU on kyennyt toimimaan ennenäkemättömän yhtenäisesti Ukrainan tukemisessa ja Venäjän pakotteiden asettamisessa. Puolustusmenoja on nostettu ja on ymmärretty puolustushankintojen koordinoinnin tarpeellisuus, Kiljunen sanoo.