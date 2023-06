SDP:n kansanedustaja: Suomen maanpuolustus tarvitsee ahvenanmaalaisten panoksen

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mika Kari (sd) näkee, että Suomen maanpuolustus tarvitsee jatkossa myös ahvenanmaalaisten oman panoksen.

Juuri nyt on hänen mukaansa hyvä aika avata asiasta keskustelu Ahvenanmaan itsehallinnon kanssa. Ahvenanmaalaisten kasvanutta kiinnostusta maanpuolustukseen osoittaa jo uuden reserviläisyhdistyksen perustaminen viime vuonna.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut peruuttamattomasti ja se vaatii muutoksia myös maanpuolustuksellisiin ratkaisuihin. Edellisen hallituksen vahtivuorolla Suomen turvallisuutta on vahvistettu liittymällä Natoon sekä merkittävillä puolustusmenojen korotuksilla. Muutokset asemassamme ovat kuitenkin pitkäaikaisia ja puitteita Itämeren vakaudelle tulee ylläpitää ja rakentaa. Nyt on hyvä aika keskustella myös ahvenanmaalaisten osaamisen ja panoksen hyödyntämisessä maanpuolustuksessa, Mika Kari toteaa tiedotteessaan.

Karin mukaan Ahvenanmaalla on jo kasvanutta kiinnostusta reserviläistoimintaa kohtaan ja halua kantaa omaa vastuuta saaren puolustuksesta yhdessä manner-Suomen kanssa. Jatkossa tätä paikallista osaamista ja kiinnostusta tulee hyödyntää entistä enemmän.

– On erinomaista, että Ahvenanmaan reserviläisyhdistys ((Ålands Reservister) perustettiin vuonna 2022 ja sen piirissä harjoitetaan ampumaratatoimintaa sekä ensiapu- ja erätaitokursseja. Myös MPK:n kurssit manner-Suomessa ovat kiinnostaneet ahvenanmaalaisia, Kari kiittelee.

– Voi kuitenkin pohtia onko enää riittävää, että Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavista keskimäärin alle 10 henkilöä vuodessa suorittaa vapaaehtoisesti asepalveluksen vai voisiko ahvenanmaalaisten panos olla suurempi?, Kari toteaa.

– Samalla kun odotamme Nato-jäsenyysprosessin etenemistä Ruotsin osalta, Pohjoismaisen yhteistyön merkitys tulee vain korostumaan jatkossa. Itämeren vakauden ja turvallisuuden ylläpitäminen on yhteispohjoismainen asia. Osana yhteistyön tiivistämistä merkitystä on myös sillä, että saamme koulutettua lisää ruotsintaitoisia reserviläisiä, Kari pohtii.

Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa todetaan, että asevelvollisuutta kehitetään ja tässä yhteydessä voidaan arvioida myös ahvenanmaalaisten osaamisen hyödyntämistä. Mikäli asevelvollisuus laajennettaisiin ahvenanmaalaisia koskevaksi, koulutus toteutettaisiin manner-Suomessa eikä se vaadi demilitarisaation purkamista tai uusien puitteiden luomista.

– Päätös asevelvollisuuden laajentamisesta on kuitenkin lopulta Ahvenanmaan itsehallinnon eli maakuntapäivien käsissä, ja nyt asiasta olisi hyvä hetki alkaa keskustella. Tässä maailmantilanteessa kaikkia vaihtoehtoja tulee arvioida strategisesti ja Suomen kansallisen edun ja puolustuksen näkökulmasta yhteistyössä, Kari päättää.