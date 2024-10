SDP:n Jani Kokko: Sota on tuotu takaisin Eurooppaan

SDP:n kansanedustajan Jani Kokon mukaan Ukrainan voiton varmistaminen edellyttää länneltä enemmän tukea ja rajoitteiden poistamista läntisten aseiden käytöltä Venäjän maaperällä.

– Vaikka sota Ukrainassa on jatkunut jo pitkään, on elintärkeää, ettemme unohda Ukrainan asiaa. Ukraina ei taistele pelkästään itsenäisyytensä puolesta, se taistelee perustavanlaatuisten länsimaisten arvojen: demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta, Kokko sanoi pitämässään ryhmäpuheenvuorossa tiistaina.

Siksi Euroopan unionin ja Suomen on hänen mukaansa edelleen jatkettava Ukrainan tukemista kaikin tavoin niin pitkään kuin on tarve.

– Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssotansa EU toimi päättäväisesti ja ripeästi käynnistämällä Venäjän-vastaiset pakotteet sekä aloittamalla tukitoimet Ukrainalle. Sodan jatkuessa se on lisännyt poliittista, humanitaarista, sotilaallista ja taloudellista tukeaan Ukrainan talouden ja yhteiskunnan vahvistamiseksi sekä tulevaa jälleenrakennusta varten, Kokko sanoi.

Yksi osoitus EU:n Ukrainalle osoittamasta tuesta on sotilaallinen EUMAM-avustusoperaatio, joka käynnistettiin marraskuussa 2022 vastauksena Ukrainan pyyntöön sotilaallisesta tuesta ja joka on nyt etenemässä uudelle mandaattikaudelleen.

– Operaation tarkoituksena on tarjota Ukrainan asevoimille yksilöllistä ja kollektiivista perus- ja erikoiskoulutusta sekä koordinoida EU-jäsenvaltioiden koulutustoimia. Koulutuksen avulla voidaan vahvistaa Ukrainan asevoimien sotilaallista kyvykkyyttä, mitä kautta se edistää myös Ukrainan puolustuskyvyn vahvistumista sekä siviilien suojelua.

Suomi on osallistunut EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon vuodesta 2023 lähtien. Tällä hetkellä mukana on 24 EU-maata sekä Norja. Koulutusta järjestetään EU:n alueella, erityisesti Saksassa ja Puolassa, ja koulutuksen jälkeen ukrainalaissotilaat palaavat Ukrainaan puolustamaan maataan. Tarkoitus on, että joustavalla koulutustoiminnalla voidaan vastata nopeasti Ukrainan muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin. Tällä hetkellä jopa 60 000 sotilasta on saanut koulutusta operaation kautta.

Puheessaan Kokko painotti, että Venäjä on tuonut sodan takaisin Eurooppaan.

– Ukrainan voiton varmistaminen edellyttää länneltä enemmän poliittista, humanitaarista, taloudellista ja sotilaallista tukea sekä pidäkkeiden ja rajoitteiden poistamista läntisten aseiden käytöltä Venäjän federaation maaperällä.

– Vaikka pula on ennen kaikkea materiaalista, myös koulutuksellinen tuki sotilaallisen EUMAM-avustusoperaation kautta on ollut Ukrainalle erittäin tarpeellista. Tästä syystä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa Suomen osallistumisen jatkolle tässä operaatiossa, Kokko sanoi.