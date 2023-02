SDP puhuu Tanskan mallista – ”näkyisi rajusti ruuan hinnoissa”

Pääministeripuolue SDP ajaa Suomeen niin sanottua ”Tanskan mallia” verotuksessa. SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että ”Tanskassa verotus on paljon kireämpää kuin Suomessa, siellä se on laajemmilla harteilla kuin Suomessa. Jos meillä olisi Tanskan, siis toisen pohjoismaan, kaltainen verotus, niin meidän julkinen taloutemme olisi lähes tasapainossa”.

Linjaus on ihmetyttänyt, sillä Tanskassa on Suomeakin korkeampi kokonaisveroaste. Tanskassa kokonaisveroaste on 46 prosenttia, Suomessa 43 prosenttia. Toisin kuin Suomessa on Tanskassa verotuksen painopiste vähemmän työssä ja enemmän toisaalla.

Tanskassa varsinkin pieni- ja keskituloisten verotus on kireämpi kuin Suomessa. Tätä havainnollistaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.

– Tanskassa esimerkiksi 2 500 euroa kuussa tienaava maksaa veroa 33 prosenttia palkastaan. Meillä Suomessa vastaavan palkan veroprosentti 23. Työverotus siis kiristyisi esimerkiksi noin 30 000 euroa vuodessa tienaavilla palkansaajilla nykyisestä reilusta 20 prosentista yli 30 prosenttiin. Neljän tonnin tuloissakin Tanska verottaa rajummin. Ero toki pienempi, mutta neljä prosenttiyksikköä kuitenkin, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Tanskan veromalli siis tarkoittaisi Suomeen kireämpää verotusta nimenomaan pieni- ja keskituloisten palkkoihin. Marinin ihannoima Tanskan veroaste vaatisi siis lähes 10 miljardin euron veronkorotukset suomalaisille palkansaajille, eläkeläisille ja yrittäjille.

Tätä totuutta Tanskan veromallista Marin yritti Heinosen mukaan peitellä toteamalla, että ”me emme halua työn tai yrittämisen verotusta kiristää, vaan kohdistaa, näitä toimia sinne, missä on tällä hetkellä aukkoja”.

– Marin ja SDP siis haluaa Tanskan veromallia ilman Tanskan veromallia. Sillä kysymys kuuluu, että mistä 10 miljardia lisää veroja kerättäisiin, jos ei suomalaisilta työntekijöiltä ja yrityksiltä, Heinonen ihmettelee.

– Itse pelkään, että vasemmistolaisina demareina Sanna Marin ja hänen talouspoliittinen vasen kätensä Matias Mäkynen lopulta kannattavat Tanskan veromallia myös veronkorotusten osalta. Nyt kirves ei vain saisi kolahtaa kiveen ennen vaaleja. Nyt kirves ei vain saisi kolahtaa kiveen ennen vaaleja.

Heinonen huomauttaa, että Tanskan veromalli tarkoittaisi kireämmän työn ja eläkkeiden verotuksen lisäksi myös muun muassa kalliimpaa ruokaa. Toisin kuin Suomessa, Tanskassa ruoasta maksetaan arvonlisäveroa 25 prosenttia eikä ruoalle ole alennettua arvonlisäverokantaa. Suomessa ruoan alennettu arvonlisävero on 14 prosenttia.

– Tanskassa on vain käytännössä yksi arvonlisäverokanta, 25 prosenttia ja ainoastaan lehdillä on oma nollaverokantansa. Meillä taas on haluttu pitkään pitää alempia alv-kantoja muun muassa ruoassa ja lääkkeissä ja myös palveluissa. Näiden korottaminen meidän yleiseen 24 prosenttiin – tai puhumattakaan Tanskan 25 prosenttiin – näkyisi rajusti hinnoissa, Heinonen huomauttaa.

– Itse en kyllä kannata demareiden esittämää Tanskan mallia, missä ruuan alv on 25 prosenttia.

”Pitäisi muistaa myös nämä”

SDP:n verolinja on puhuttanut.

– Jos pohtii Tanskan veroja Suomeen, pitäisi myös muistaa kertoa nämä, Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila tviittasi.

Urrila tarkoittaa pieni- ja keskituloisten kireämpää verotusta, 25 prosentin arvonlisäverokantaa ja kireämpää autoverotusta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen huomauttaa niin ikään, että Tanskan mallin mukainen kireämpi verotus kohdistuisi eniten pieni- ja keskituloisiin. Hän muistuttaa, etteivät Suomen ja Tanskan väliset erot jää pelkkään verotukseen.

– Ja, Tanskassa kuitenkin julkiset menot (suhteessa) bruttokansantuotteeseen pienempiä kuin Suomessa, Mykkänen toteaa.

SDP:n varapuheenjohtajan Matias Mäkysen mukaan puolueen tarkoituksena ei ole ajaa pieni- ja keskituloisten verotuksen kiristyksiä. Mäkysen mukaan Tanskan veromallista puhuessaan SDP haluaa ainoastaan kiinnittää huomiota siihen, että julkisen talouden kestävyysvajetta voidaan paikata Suomessa muiden Pohjoismaisen tavoin myös verotuksen keinoin ilman pelkoa siitä, että talouskasvu hidastuu.

Mäkysen mukaan suurituloisten verotusta voidaan kiristää, pieni- ja keskituloisten ei.

– SDP ei halua kopioida Tanskan veropolitiikkaa sellaisenaan. Asumisen ja ruuan verotusta ei pidä kiristää. Palkansaajille ja yrittäjille pitää jäädä rahaa käteen. Verotusta pitää sen sijaan kokonaisuutena uudistaa nykyistä progressiivisemmaksi, Mäkynen sanoi sunnuntaina lähettämässään tiedotteessa.

LUE MYÖS:

Ekonomisti muistuttaa: Täällä on Suomeakin korkeampi veroaste

Kai Mykkänen: SDP:n haluama Tanskan verotaso on selvästi kovempi pieni- ja keskituloisille

Matias Mäkynen: SDP ei aio korottaa pieni- ja keskituloisten verotusta

🇩🇰on Euroopan korkein veroaste. 🇫🇮verrattuna mm. ➡️Pieni- ja keskituloisten tulovero kireämpi (muttei suurituloisten!)

➡️ALV 25 % ilman alennettuja kantoja esim. ruoalle

➡️Paljon kireämpi autovero Jos pohtii 🇩🇰veroja Suomeen, pitäisi myös muistaa kertoa nämä. — Penna Urrila (@peurrila) February 26, 2023