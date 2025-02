Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi eduskunnan kyselytunnilla SDP:n Krista Kiurulle, joka kysyi kasvutoimien uudelleen arvioimisesta.

– SDP on huolissaan velkaantumisen kasvusta? SDP haluaa alentaa verotusta? Nämä ovat ihan uusia linjauksia, Petteri Orpo totesi.

– Olen ollut 25 vuotta politiikassa, kuntatasolla ja valtakunnan tasolla, ja SDP on aina halunnut kiristää veroja. Ja keksiä uusia veroja.

Orpon mukaan viime toukokuussa SDP esitti yli kolmella miljardilla veronkiristyksiä.

– Ja velasta te ette ole olleet huolissanne. Te olette vastustaneet meidän säästötoimia, meidän uudistuksia, joita tehdään siksi että tämä maa velkaantuu.

Pääministerin mukaan kasvu ja kasvutoimet ovat nyt kaikkein tärkeimpiä. Hän kiitti edellispäivän hyvää keskustelua ja siellä tuotuja hyviä oppositiopuolueiden ehdotuksia.

– Me tarvitsemme kaikki ideat tähän maahan, joilla me saamme kasvua enemmän. Mutta kyllä se suurin syy sille että tällä hetkellä on apatiaa johtuu kyllä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

PS:n Miko Bergbom kysyi ”eihän hallitus ota mallia verolinjassaan sosiaalidemokraateista?”. Täysistuntosali purskahti nauruun.

Pääministeri vastasi kahdella sanalla.

– Arvoisa puhemies. Emme ota, Orpo totesi salin yhä nauraessa.