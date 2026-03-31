SDP lähtee mukaan vasemmistoliiton välikysymykseen

SDP on päättänyt lähteä mukaan valmistelemaan vasemmistoliiton välikysymystä köyhyydestä. SDP tiedotti asiasta tiistaina iltapäivästä. Jo aiemmin vihreät kertoi lähtevänsä mukaan välikysymykseen.

– Välikysymyksen aihe on tärkeä. Olemme huolissamme lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja ihmisten toimeentulovaikeuksista. Pieni- ja keskituloiset suomalaiset elävät tällä hetkellä ennätyksellisen vaikeaa aikaa hintojen ja kustannusten noustessa. Suomalaista kriisinkestävyyttä on se, että vaikeinakin aikoina kaikki kansalaiset pidetään mukana, katsoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) tiedotteessa.

Vasemmistoliitto kertoi aiemmin tänään aikovansa jättää välikysymyksen Petteri Orpon (kok.) hallitukselle syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.

