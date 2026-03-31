SDP lähtee mukaan vasemmistoliiton välikysymykseen

Ryhmäjohtaja Tytti Tuppuraisen mielestä aihe on tärkeä.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 24. maaliskuuta 2026, takana Seppo Eskelinen (oik.)., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
SDP on päättänyt lähteä mukaan valmistelemaan vasemmistoliiton välikysymystä köyhyydestä. SDP tiedotti asiasta tiistaina iltapäivästä. Jo aiemmin vihreät kertoi lähtevänsä mukaan välikysymykseen.

– Välikysymyksen aihe on tärkeä. Olemme huolissamme lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja ihmisten toimeentulovaikeuksista. Pieni- ja keskituloiset suomalaiset elävät tällä hetkellä ennätyksellisen vaikeaa aikaa hintojen ja kustannusten noustessa. Suomalaista kriisinkestävyyttä on se, että vaikeinakin aikoina kaikki kansalaiset pidetään mukana, katsoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vasemmistoliitto kertoi aiemmin tänään aikovansa jättää välikysymyksen Petteri Orpon (kok.) hallitukselle syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.

Kannattaako ottaa yhteinen vai erillinen asuntolaina?

Poimintoja videosisällöistämme

Mainos Säästöpankki

Lapselle säästäminen pitäisi aloittaa, mutta miten?

verkkouutiset.fi

Mainos Garantia

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos