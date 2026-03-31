Vasemmistoliitolta välikysymys – vihreät mukana

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo jättää Petteri Orpon (kok.) hallitukselle välikysymyksen syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.

– Sosten tuoreen raportin mukaan jo lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Köyhyyskriisiä ovat syventäneet erityisesti oikeistohallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan, katsoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vihreät kertoo omassa tiedotteessaan olevansa mukana välikysymyksessä. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan hallitus tekee vastuutonta politiikkaa, kun se sysää yli 30 000 uutta lasta köyhyyteen.

– Se, että Orpon hallituksen jälkeen Suomessa on entistä enemmän köyhiä lapsia, on karmea virhe. Ei se tapahdu vahingossa vaan siksi, että hallitus on päättänyt leikata jo valmiiksi vaikeissa tilanteissa olevilta suomalaisilta asiantuntijoiden varoituksista huolimatta. Se ei ole oikeudenmukaista eikä se ole rohkeaa, se on vain yksinkertaisesti vastuutonta politiikkaa, joka tulee vielä kalliiksi monella tapaa, katsoo Virta tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Virta korostaa, että lapsiköyhyyden syventäminen on väärin ja siksi vihreät on mukana välikysymyksessä.

Välikysymykseen osallistuvat puolueet kertovat jättävänsä välikysymyksen pääsiäisen jälkeisellä viikolla.