”SDP etunenässä torjui Nato-jäsenyyden”

Valtiotieteiden tohtori, entinen suurlähettiläs Alpo Rusi kritisoi viestipalvelu X:ssä entisen pääministerin Sanna Marinin start-up -tapahtuma Slushissa pitämää puhetta.

Rusin mukaan Marinin väite siitä, että länsi teki virheen siinä, ettei se suhtautunut tarpeeksi kovasti Krimin miehitykseen, on käsienpesua.

– Sanna Marinin Slush-puhe aikamoista käsienpesua. ”Länsi teki virheen”. Tarkoitti ettei 2014 pantu (Vladimir) Putinille kovaa kovaa vastaan. Virhe tehtiin kyllä jo aiemmin 2000-luvun alusta alkaen. Virallinen Suomi ja sdp etunenässä torjui Venäjä-kritiikin ja Nato-jäsenyyskeskustelun, Rusi kirjoittaa.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on vastannut X:ssä Rusin viestiin todeten, etteivät suomalaisten poliitikkojen virheet jääneet vain siihen. Ilveksen mukaan Suomen presidentti meni niinkin pitkälle, että luonnehti virolaisia psykologisesti vaurioituneiksi, kun virolaiset eivät tukeneet Venäjän hyökkäystä Georgiaan vuonna 2008. Hän viittaa Suomen tuolloisen presidentin Tarja Halosen varovaiseen kommentointiin Georgian sodasta.

– Ei ainoastaan. Suomen piti myös luennoida Virolle. Presidentti meni niin pitkälle sanoakseen virolaisten olevan psykologisesti vaurioituneita, kun eivät tue Venäjää sen hyökkäyksessä Georgiaan, Ilves kirjoittaa.

– Mielenkiintoinen luettelo asioista, joita suomalaiset poliitikot ovat sallineet itsensä sanoa Virosta, Ilves toteaa.

Not only. Finland also had to lecture Estonia. The president went so far as to say Estonians are psychologically damaged for not supporting Russia in its invasion of Georgia.

Interesting catalog of things Finnish politicians have allowed themselves to say about Estonia.

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) December 1, 2023