Sauli Niinistö Ylelle: Suomen Nato-prosessi edennyt hyvin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Ylelle, että Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi jäsenmaissa on edennyt nopeassa aikataulussa.

Yhdysvallat ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden viime yönä Suomen aikaa.

– Jotkut olivat nähneet, että syksyiset välivaalit olisivat tässä jarruna. USA teki tämän hämmentävän nopeasti, presidentti Niinistö totesi Ylelle.

Jotta Suomesta ja Ruotsista voi tulla Naton jäsenmaita, kaikkien 30 jäsenmaan on erikseen ratifioitava maiden liittymispöytäkirja. Nyt jo 23 jäsenmaata on ratifioinut sen. Niinistön mukaan toiminta myös muiden jäsenmaiden kohdalla on ollut nopeaa.

Yhdysvaltain päätöksellä voi olla merkitystä myös siihen, että Turkille kasvaa lisää paineita hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys.

– Kyllä tämä prosessi on mennyt tähän asti hyvin, Niinistö sanoo.