Sauli Niinistö Ylellä: Hyökkääjän on helpompi löytää asia, johon ei ole varauduttu

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Ylen Ykkösaamussa, että Venäjän toiminta ja hybridioperaatio linkittyvät laajempaan kokonaisuuteen. Kyse ei ole vain ihmisten liikkeestä.

Taustalla vaikuttavat Niinistön mukaan Suomen Nato-jäsenyys ja vahva tuki Ukrainalle.

Venäjä pyrkii toiminnallaan aiheuttamaan yhteiskunnallista hämmennystä ja hajaannusta. Kyse on suuremmasta voimien mittelöstä.

– Vastapuolen leirissä sekaannuksen uskotaan vahvistavan suhteellisesti omaa asemaa, Sauli Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi onnistunut tavoitteessaan. Hän muistuttaa, että yksittäinen henkilö voi saada aikaan merkittävää yhteiskunnallista hämmennystä ja vastakkainasettelua. Sauli Niinistö viittasi Dublinissa tapahtuneeseen puukotustapaukseen ja siitä seuranneeseen vastakkainasetteluun ja sisäiseen kiistelyyn Irlannissa.

– Herää kysymys, että kuinka paljon häiriintynyt yksilö voikaan aiheuttaa muutosta jopa kansakunnan olemiseen, Niinistö pohtii.

Hänen mukaansa Suomen viesti Venäjälle on lyhykäisyydessään se, että välineellistä maahanmuuttoa ei hyväksytä.

Niinistö uskoo, että Suomi on maana houkutteleva ja turvapaikkaa haetaan, vaikka perusteita turvapaikkaan ei olisi. Tilanne on siis eri kuin esimerkiksi Puolassa, joka on enemmänkin läpikulkumaa pyrittäessä Saksaan.

Tasavallan presidentti muistuttaa, että Venäjä on sotaa käyvä maa. On myös syytä pohtia, millaista väkeä rajalta on tarkoitus Suomeen työntää. Turvallisuusnäkökulma on siis keskiössä.

Niinistö uskoo, että jatkossa tilannetta ja muuttuvia vaikutusmahdollisuuksia on arvioitava huolella ja useista eri näkökulmista.

– Puolustajan ongelmana on se, että pitäisi varautua kaikkeen. Hyökkääjän on helpompi löytää yksi rako, johon ei ole varauduttu. Vaatii suorastaan mielikuvituksen käyttämistä ja hyökkääjän leikkimistä mietittäessä Venäjän seuraavia liikkeitä, Sauli Niinistö toteaa.