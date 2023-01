Sauli Niinistö: Vladimir Putin kysyi, lähettäisikö Edward Snowdenin Suomeen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on hyvin omaleimainen huumorintaju, jota lehti nimittää ”pirulliseksi”.

Niinistö kertoo esimerkin amerikkalaisesta tietovuotaja Edward Snowdenista.

– Opin nopeasti, että se alkaa aina samalla tavalla. Keskellä keskustelua jostain aivan muusta hän saattoi sanoa: ”Minulla on iso ongelma”. Silloin tiesit, että nyt se tulee. Kysyin, mistä on kyse, ja sitten hän sanoi: ”Niin, hänelle on lähetetty Edward Snowden luokseen, enkä oikein tiedä mitä tehdä hänen kanssaan”, Sauli Niinistö sanoo tanskalaiselle Politiken-lehdelle.

Niinistö kertoo pitäneensä suunsa kiinni ja odottaneensa venäläisen kollegansa jatkavan.

– Sitten Putin kysyi: ”Mitä jos lähetän hänet Suomeen?”. Mutta sitten hän lisäsi: ”No, ei, en voi, koska sinulla on niin monta CIA-agenttia mukanasi”. Hän käyttää usein sellaista huumoria.

– Kun tapaat hänet, opit nopeasti, että nyt sinun on oltava erityisen valppaana. Hän käyttää huumoria kertoakseen asioita. Sillä on aina jokin tarkoitus.

Presidentti Niinistön mukaan Putin ei koskaan unohda, jos häntä loukataan.

– Jos häntä loukataan tai jos hänen suhteensa muihin menee pieleen, hän ei koskaan unohda sitäkään. Hänen kostonsa on usein täysin suhteeton. Välitän tässä venäläistä tulkintaa, mutta se voi olla oikein.

Tasavallan presidentin mukaan Vladimir Putin tuntee Suomen kansainvälisen aseman oikein hyvin ja on tietoinen Suomen läheisistä suhteista Yhdysvaltoihin. Niinistö sanoo käyneensä asiasta keskustelua Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Henry Kissingerin kanssa.

– Heidän [Venäjän johtajien] mielestään muodollinen Nato-jäsenyys on Venäjälle imagotappio. He ovat kertoneet kansalleen toisesta maailmansodasta lähtien, että Nato on vihollinen ja että Suomi on ystävä. Mutta kuinka yhtäkkiä selittää, että ystävä haluaa tulla viholliseksi?

– Mielestäni kyse oli enemmän Nato-jäsenyyden imagosta kuin sisällöstä.

Niinistöltä kysyttiin myös, mitä hän vastaisi nelivuotiaalle pojalleen, jos tämä joku päivä kysyy, miksi hänen isänsä vietti niin paljon aikaa “itse paholaisen” [Putinin] kanssa.

– Että se oli tarpeellista. Jos kuvittelemme, että olisin kieltäytynyt jatkamasta suomalaista perinnettä ja käymästä säännöllisiä keskusteluja Venäjän presidentin kanssa, sitä ei olisi hyväksytty Suomessa. Totta kai pitää puhua ison naapurin kanssa, Niinistö sanoo.