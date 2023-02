Sauli Niinistö: Natoon liittymisemme on Turkin käsissä

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi ja Ruotsi ovat ilmaisseet tahtonsa ja jättäneet hakemukset puolustusliitto Natoon liittymisestä.

– Se on meidän tahdon ilmaisumme. Turkin suhtautuminen tähän meidän tahtoomme on yksinomaan ja vain Turkin käsissä, Niinistö sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa ennen Münchenin turvallisuuskokouksen alkua.

Presidentin mukaan Suomella ja Ruotsilla vallitsee edelleen yhteisymmärrys siitä, että molemmat maat haluavat liittyä Naton jäseniksi niin pian kuin mahdollista.

– Turkilla vallitsee oma ymmärryksensä tilanteesta ja etenemisestä. Ja niin kuin totesin, se on yksinomaan Turkin käsissä.

Niinistöltä kysyttiin, miten Suomi toimisi siinä tapauksessa, että Turkki hyväksyisi Suomen hakemuksen, mutta ei Ruotsin hakemusta.

– Me emme tahdo emmekä voi hakemustamme takaisin vetää. Me olemme ilmaisseet tahtomme esittämällä hakemuksen emmekä me siitä voi noin vain luopua ja vetää takaisin, Niinistö vastasi.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietintö Suomen Nato-jäsenyydestä käsitellään vielä tämän vaalikauden aikana täysistunnossa. Niinistön mukaan on ymmärrettävää, että nykyinen eduskunta haluaa edetä Nato-lakien käsittelyssä.

– Olen ollut vähän pidättyväinen ottamasta kantaa selvästi eduskunnan käsissä oleviin kysymyksiin, mutta kyllä minä hyvin tuon päätöksen ymmärrän.

– Tämä eduskunta kuitenkin asian on oikeastaan käytännössä jo päättänyt ja kaiken lisäksi hämmentävällä yksimielisyydellä. Siinä mielessä on hyvin ymmärrettävää, että eduskunta haluaa edetä, Niinistö sanoi.

