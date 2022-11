Sauli Niinistö keskusteli Puolan presidentin kanssa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo keskustelleensa Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa puhelimessa.

– Puhuin presidentin kanssa esittääkseni surunvalittelut ja kuullakseni hänen analyysinsa eilisestä tapauksesta. Arvostan Puolan vastuullista lähestymistapaa näinä kriittisinä aikoina, Niinistö kertoo Twitterissä.

Puolan presidentti kertoi tänään, että Puolan puolelle osui todennäköisesti Ukrainan ampuma ilmatorjuntaohjus. Tapauksen tutkinta on edelleen kesken.

Had a phone call with President @AndrzejDuda to offer my condolences and hear his analysis on yesterday’s incident. I appreciate the responsible approach Poland has shown throughout these critical times.

— Sauli Niinistö (@niinisto) November 16, 2022