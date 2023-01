Sauli Niinistö ja Jens Stoltenberg keskustelivat Nato-prosessista

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa puhelimitse Suomen liittymisprosessista puolustusliitto Natoon.

Presidentin mukaan keskustelussa käsiteltiin lisäksi Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan tilannetta ja Suomen tukea Ukrainalle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili tiistaina Ukrainassa ja tapasi presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa.

On the phone with NATO Secretary General @jensstoltenberg, we spoke about the ratification of our membership as well as the current state of Russia’s war of aggression and our support to Ukraine.

— Sauli Niinistö (@niinisto) January 26, 2023