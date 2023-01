Presidentti Sauli Niinistö vierailulla Ukrainassa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa vierailunsa yhteydessä Kiovassa.

Vierailun tavoitteena on osoittaa Suomen vahvaa ja jatkuvaa tukea Ukrainalle, tasavallan presidentin kanslia tiedottaa.

Presidentit keskustelivat tapaamisessaan ajankohtaisesta tilanteesta Venäjän 11 kuukautta sitten käynnistämässä hyökkäyssodassa, Suomen poliittisesta ja materiaalisesta tuesta Ukrainalle sekä Ukrainan pyrkimyksistä oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseksi.

Volodymyr Zelenskyi kiitti tiedotustilaisuudessa Suomea tuesta ja arvioi, että Venäjän häviö sodassa on väistämätöntä.

Sauli Niinistö on lisäksi vieraillut Borodjankassa ja Butšassa, missä paikallisviranomaiset esittelivät hänelle sodan tuhoja ja kertoivat Venäjän hyökkäyksen siviileille aiheuttamasta kärsimyksestä.

Vierailun ohjelmassa on seppeleenlasku sodassa kaatuneiden muistoseinälle Kiovassa sekä tapaaminen ja keskustelu paikallisten yliopisto-opiskelijoiden kanssa.

Visited Borodianka and Bucha. The atrocities committed here must not go unpunished.

I remain deeply impressed by the courage and determination of the Ukrainian people, soldiers and civilians alike. It will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/LQo6Vq8Q98

— Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023