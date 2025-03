Sauli Niinistö IL:lle: Etelä-Euroopan pitää saada mukaan Venäjän uhan torjumiseen

Presidentti Sauli Niinistö perää EU:n ja Naton tiiviimpää yhteensovittamista. Etenkin Etelä-Euroopan maiden olisi myös kunnostauduttava Venäjän uhan suhteen. Asiasta kertoo Iltalehti.

Niinistö laati viime marraskuussa julkaistun raportin EU:n sotilaallisen kyvykkyyden vahvistamisesta. Hän kertoo tehneensä raportin suhteen valistustyötä ympäri Eurooppaa.

Nyt hän arvioi, että raportin sisältöä on päätynyt keskiviikkona Euroopan komission julkaisemaan valkoiseen kirjaan Euroopan puolustusvalmiuden parantamisesta vuoteen 2030 mennessä. Työ ei kuitenkaan ole vielä valmis.

Niinistö nostaa esimerkiksi sen, että kun Nato-pöydissä puhutaan puolustusliiton puolustavan Naton pinta-alan jokaista tuumaa, EU-pöydissä samat puheet eivät toistu.

Nämä kaksi instituutiota pitäisikin sovittaa paremmin yhteen

– Tämä yhteensovittamisvaihe on tähän asti ollut täysin käsittelemättä. Syynä on se, että Euroopassa on ollut täysin sokea usko Naton kaikkivoipaisuuteen, Niinistö soimaa.

Niinistö ei kuitenkaan pidä realistisena, että viidessä vuodessa Yhdysvaltojen rooli saataisiin täysin korvattua tai Naton korvaava eurooppalainen järjestelmä rakennettua. Paras vaihtoehto presidentistä olisikin eurooppalaisempi Nato, jota täydentäisi Lissabonin sopimukseen sisältyvä EU:n yhteinen puolustusvelvoite.

Haasteita kuitenkin on.

Pohjois- ja Itä-Euroopassa Venäjän uhka tunnetaan, mutta Välimeren rannoilla vaara vaikuttaa kaukaisemmalta. Lisäksi Unionissa on Unkarin kaltaisia Kremliä myötäileviä maita.

– Jos Euroopan unionissa ei tunneta yhteisen turvallisuuden käsitettä, josta jo haastattelun alussa puhuin, niin täytyy kysyä millainen unioni se oikein on, Niinistö kysyy.

Etelä-Euroopan maissa huomio kiinnittyy enemmän ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen. Näitä ongelmia on jo nyt ratkottu Brysselissä. Myös koronapandemian aikana Etelä-Euroopan maita autettiin rahallisesti.

Etelä-Euroopan maiden olisi Niinistön mukaan tultava nyt vastaan myös Euroopan sotilaallisessa puolustuksessa.

– Jotenkin tällainen yhteinen vastuunkäsite on kyllä toiminut näissä muissa asioissa. Nyt on sitten aika, että se toimii turvallisuuspuolella, Niinistö linjaa.

– Auttamalla pohjoista he turvaisivat myös itse itsensä.