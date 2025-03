Satelliittikuvat todistavat: Ukraina osui ammusvarastoon pommikoneiden tukikohdassa

Ukraina iski torstaina lennokeilla Venäjälle tärkeään Engelsin lentotukikohtaan, joka on Venäjän raskaimpien pommikoneiden päätukikohta.

Teknologiayhtiö Maxar Technologies on julkaissut uusia satelliittikuvia, jotka todistavat Ukrainan tuhonneen tukikohdan ammus- ja asevarastot. Kuvia voi katsoa tästä klikkaamalla.

Kuvat julkaissut The War Zone -sivusto kertoo, että hyökkäyksessä tuhoutui vähintään kaksitoista varastorakennusta ja niiden läheisiä rakennuksia. Kuvissa näkyy myös kraattereita tukikohdassa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa, että Engelsin tukikohta on ollut Ukrainan asevoimien suosima kohde. Esimerkiksi joulukuussa 2022 Ukraina vaurioitti kahta Tupolev Tu-95 pitkän kantaman strategista pommikonetta. Edellisen kerran Ukraina iski Engelsiin tammikuussa. Tuolloin isku sytytti polttoainevaraston, jonka liekit loimottivat valaisten läheisen kaupungin Saratovin taivasta useina öinä.

LUE MYÖS:

Osuma suoraan ammusvarastoon: Paineaalto räjäytti venäläisiltä ikkunatkin

Ensimmäinen oli pudota niskaan: Näin syntyi kyky iskeä syvälle Venäjälle

Russian Bomber Base Suffered Major Damage To Munitions Area In Ukrainian Drone Attack

Numerous ammunition and weapons storage bunkers were destroyed or damaged in the attack on Engels Air Base, 300 miles from Ukraine.

Story: https://t.co/4pptnbBHIR

— The War Zone (@thewarzonewire) March 21, 2025