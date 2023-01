Satelliittikuvat paljastivat Vladimir Putinin suunnitelmia

Venäjän joukot ovat rakentaneet runsaasti puolustuslinjoja Ukrainan etulinjaan. Asiasta tässä uutisoiva Daily Beast toteaa satelliittikuvien paljastavan Venäjän diktaattori Vladimir Putinin suunnitelmia.

Kuvien perusteella venäläiset näyttävät varautuvan Ukrainan vastahyökkäyksiin. Myös Venäjän on arvioitu valmistelevan suuria hyökkäysoperaatioita lähiaikoina. Puolustuksista voi olla hyötyä tässäkin.

– He yrittävät pitää kiinni voitoistaan ja säilyttää alueet, joita he ovat tähän asti pitäneet hallussaan, American Enterprise Instituten asiantuntija Brady Africk sanoo Daily Beastille.

Hänen mukaansa kyse on viestistä Venäjän aikeista niin ukrainalaisille kuin muillekin.

Valkoisen talon Venäjästä, Ukrainasta ja Euraasiasta vastaavana erityisavustajana aiemmin työskennellyt William Courtney katsoo viime aikoina eri puolille etulinjan alueita ilmestyneiden linnoitusten kielivän siitä, missä Venäjä huolii menetyksistä.

– He odottavat vastahyökkäyksiä ja tietävät lännen toimittavan enemmän ja parempaa kalustoa, RAND Corporation -ajatushautomon tutkijana työskentelevä Courtney jatkaa.

Daily Beastin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjän tavoitteena on pyrkiä tekemään Ukrainan mahdollisesta vastahyökkäyksestä niin tahmeaa kuin mahdollista.

– Tämä on Venäjän päätavoite. Tehdä etenemisestä hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa ja hidasta ja yrittää estää Ukrainaa näin tekemästä vastaiskuja, Brady Africk summaa.

Mediatietojen mukaan Ukrainan länsimaiset tukijat ovat amerikkalaisten johdolla yrittäneet patistaa ukrainalaisia luopumaan miehiä ja kalustoa nielevästä kamppailusta Bahmutin alueella ja keskittymään uuden hyökkäyksen valmisteluun etelässä. Ukrainalaisten toivotaan myös muuttamaan sodankäynnin tapaansa aiempaa liikkuvammaksi ja eri aselajeja nykyistä tehokkaammin hyödyntäväksi uuden länsikaluston myötä.

Brady Africkin mukaan Venäjä on rakentanut viimeisen kuukauden aikana lisää puolustuksia jo ennestään linnoittamilleen alueille. Aiempia aukkoja linjoissa on paikattu. Esimerkiksi Bahmutin ja Popasnan välille on ilmestynyt uusia linnoituksia.

Africk on julkaissut Twitterissä alla näkyviä karttakuvia ja niihin perustuvia arvioita Venäjän uusista puolustuslinjoista. Africk huomauttaa, että puolustuksia on valmisteltu jopa Venäjän rajojen sisällä Belgorodin alueella.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö ja kokoomuksen Uudenmaan eduskuntavaaliehdokas, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri on jakanut Africkin ketjun Twitterissä. Hän huomauttaa sen kertomasta ristiriidasta Venäjän puheiden ja tekojen välillä.

– Hyökkääväksi ja voitokkaaksi armeijaksi Venäjän armeija laittaa yllättävän paljon panoksia linnoittamiseen, Toveri huomauttaa.

ISW-ajatushautomon tutkija Karolina Hirdin mukaan venäläiset ovat selvästikin huolissaan Ukrainan mahdollisista hyökkäyksistä. Hän kuitenkin huomauttaa, että puolustuksia voidaan käyttää myös omien hyökkäysoperaatioiden tukena.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä on siirtänyt viime aikoina Valko-Venäjällä koulutettuja joukkoja miehittämilleen alueille Itä-Ukrainan Luhanskissa. Svatove-Kreminna-linjalle on tuotu ukrainalaisten mukaan myös venäläisiä laskuvarjojoukkoja.

Monien asiantuntijoiden mukaan puolustuslinjat ja joukkojen kerääminen kielivät siitä, että Luhanskin alueella on mahdollisesti tekeillä suuri venäläisoperaatio.

A few important notes for this updated map of Russian field fortifications:

1) This map should not be seen as a complete list of Russia's fortifications.

2) The data does not distinguish between barriers, trenches, or other types of fortifications.

(2/6) pic.twitter.com/2P5jt1evYU

— Brady Africk (@bradyafr) January 27, 2023