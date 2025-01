Satelliittikuvat paljastivat ”sotilaskaupungin”: Kiina rakentaa jättimäistä komentokeskusta

Kiinan asevoimat rakentaa Länsi-Pekingiin massiivista komentokeskusta, Financial Times paljastaa.

Kompleksi on jopa kymmenen kertaa suurempi kuin esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon. Kiinan rakennelmat on amerikkalaisten tiedusteluarvioiden perusteella suunniteltu sota-ajan komentokeskukseksi.

FT on hankkinut rakennuspaikalta alta löytyviä satelliittikuvia. Niissä näkyy suuria aukkoja, joiden kerrotaan kielivän siitä, että alueelle on tulossa valtavia bunkkereita, joihin Kiinan sotilasjohto voisi vetäytyä mahdollisessa konfliktissa.

Satelliittikuvat paljastavat rakennustöiden alkaneen toden teolla vasta viime vuoden puolivälissä. Lähteet kertovat, että hanke on ristitty tiedustelupiireissä ”Pekingin sotilaskaupungiksi”.

– Mikäli tiedot pitävät kutinsa, viestii tämä sotilasjohdolle – mukaan lukien presidentti XI Jinpingille – tarkoitettu uusi edistynyt maanalainen komentobunkkeri Pekingin aikeista kehittää sekä maailmanluokkaa olevat tavanomaiset sotajoukot että edistyneet ydinsotakyvyt, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtava Kiina-analyytikko Dennis Wilder sanoo FT:lle.

Kiina on kehittänyt ydinasekykyjään vauhdilla viime aikoina.

Hankkeesta ei ole viestitty käytännössä mitään julkisuuteen. Samalla seudulla Pekingin länsipuolella on tehty rakennustöitä jo vuosia ja Kiinan sosiaalisessa mediassa on ihmetelty alueella aiemmin olleiden asuintalojen purkamista.

“China’s military is building a massive complex in western Beijing that US intelligence believes will serve as a wartime command centre far larger than the Pentagon…military experts assess will house large, hardened bunkers to protect Chinese military leaders during any conflict… https://t.co/mdgUhsmILP pic.twitter.com/mCHGS946s9

— Michael Sobolik (@michaelsobolik) January 30, 2025