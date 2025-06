Satelliittikuvat paljastavat: Venäjä varustaa ydinasetukikohtia Suomenkin lähellä

Venäjä on päivittänyt Ruotsin SVT:n hankkimien satelliittikuvien perusteella ydinaseiden tukikohtia Euroopan lähialueilla.

Planet Labsin satelliittikuvien mukaan ainakin viittä Ruotsin ja Suomenkin lähellä sijaitsevaa ydinasetukikohtaa on kehitetty viime vuosina.

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sanoo SVT:lle, että asia on tiedossa ja tilannetta seurataan.

– Kyse on sekä Venäjän panostuksista ydinasekykyihin että uuden doktriinin kehittämisestä, ministeri kommentoi.

Tämän vuoden toukokuussa otetuista Planet Labsin kuvista ilmenee asiantuntija-arvioiden mukaan, että Venäjä on kehittänyt Valko-Venäjällä sijaitsevan Asipovitshin neuvostoaikaista ydinasevarikkoa muun muassa uudella rautatien lastauslaiturilla ja ilmatorjuntajärjestelmillä.

Itämeren Kaliningradissa sijaitsevaan ydinasetukikohtaan on puolestaan noussut uusia rakennuksia, kolminkertaiset aitaesteet ja viestintäjärjestelmiä. Puolan arvioiden mukaan vain noin 500 kilometrin päässä Suomesta ja noin 300 kilometrin päässä Ruotsista sijaitsevalla raskaasti militarisoidulla alueella pidetään tällä hetkellä noin 100 ydinasetta.

Myös Venäjän ydinaseiden testipaikkana tunnetussa Novaja Zemljassa pohjoisessa sijaitsevaan ydinasetukikohtaan on noussut uusia rakennuksia. Kuolan niemimaalle vain muutaman sadan kilometrin päähän Suomesta on taas noussut viitisenkymmentä varastobunkkeria sukellusveneistä laukaistaville ballistisille ydinohjuksille sekä uusi lastauslaituri ohjusten siirtämiseksi sukellusveneisiin.

Pacific forumin arvostettu strategisten aseiden tutkija ja entinen Naton ydinasepolitiikan asiantuntija William Alberque arvioi Venäjän pyrkivän rakentamaan lännen ydinasepelosta aseen, jota se voi käyttää hyödykseen.

– Venäjä tietää näiden uhkausten [ydinaseilla] lietsovan paniikkia lännessä, ja siksi he ovat tehneet kokeiluja eskaloimalla ydinaseuhkauksia jo 25 vuoden ajan. He myös käyttävät tätä korttia heti, kun he haluavat saada tahtonsa läpi, tutkija muistuttaa.

SVT:n satelliittikuvia pääsee tarkastelemaan tämän linkin takaa.