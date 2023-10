Satelliittikuva vahvistaa lisää ohjusiskun tuhoja Venäjän tukikohdassa

Ukrainan kerrottiin aiemmin tuhonneen yhdeksän Venäjän helikopteria Berdjanskin kaupungin lähellä sijaitsevassa lentotukikohdassa. Iskussa käytettiin ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain salaa toimittamia ATACMS-ohjuksia.

Täsmäaseet moukaroivat venäläistukikohtaa myös Luhanskissa, mutta vahingoista ei ollut välittömästi varmuutta. Radio Free Europen kirjeenvaihtaja Mark Krutov on nostanut esiin ukrainalaisen upseerin X-viestipalvelussa julkaisemia satelliittikuvia.

Luhanskin lentokentälle oli sijoitettu lukuisia kuljetus- ja taisteluhelikoptereita. Planet Labs -yhtiön satelliittikuvien perusteella ainakin viisi helikopteria kärsi Ukrainan iskussa vaurioita. On mahdollista, että kuvissa ei näy esimerkiksi vahingoittuneita lentokentän ajoneuvoja.

Lokakuun 18. päivänä otetussa kuvassa näkyy räjähdysten aiheuttamia jälkiä. Ne vastaavat tietoa siitä, että Ukraina olisi käyttänyt ATACMS:n M39-versiota. Forbesin mukaan mallin taistelukärjessä on 950 käsikranaatin kokoista pienempää räjähdettä, jotka leviävät suurelle alueelle.

Jäljet ovat uusia, sillä niistä ei näy merkkejä 10. lokakuuta otetussa satelliittikuvassa.

And here goes the first evidence of the ATACMS use in Luhansk and its assessment: https://t.co/W11Od3mXdm

— Mark Krutov (@kromark) October 19, 2023