Satelliittikuva näyttää venäläisalusten paon satamasta

Ukrainan asevoimat tuhosi varhain tiistaiaamuna venäläisen maihinnousualus Novotsherkasskin miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevan Feodosian satamassa.

Iskussa käytettiin luultavasti Britannian ja Ranskan toimittamia Storm Shadow/Scalp -risteilyohjuksia, jotka laukaistaan lentokoneista. Venäjän kerrotaan lähettäneen viranomaisia selvittämään tapausta paikan päälle. Aluksen 77 hengen miehistöstä 33 on kateissa, neljän kerrotaan kuolleen ja ainakin parinkymmenen haavoittuneen.

Ukrainalaisen aktivistiryhmän mukaan presidentti Vladimir Putin on ”täysin raivoissaan” sota-aluksen upottamisesta. Kremlin kerrotaan määränneen etsintöjä Krimillä toimivien vastarintataistelijoiden löytämiseksi.

Radio Free Europe on nostanut esiin Maxar-yhtiön ottaman satelliittikuvan joulukuun 26. päivältä. Hyökkäyksen jälkeen otetun kuvan perusteella laiturin lähelle olisi uponnut Ropucha-luokan maihinnousualuksen lisäksi myös T-43-luokan koulutuslaiva UTS-150. Laajan tulipalon aiheuttamat vauriot satama-alueelle ovat ilmeisiä.

Planet-yhtiön satelliitti otti kuvan Feodosian satamasta 27. joulukuuta. Se paljastaa monien laivojen paenneen satamasta Ukrainan iskun jälkeen. Sataman länsipuolella sijaitseva laiturialue on lähes tyhjä.

.@planet satellite image of the Feodosia port taken on Dec. 27th, is even more interesting: it shows that many ships left the port after the strike and the 'western' pier is nearly empty now. Mind that the reference image I used is old, taken on Oct. 18th. https://t.co/MKLiCszaDT pic.twitter.com/2bdZ1REjP1

— Mark Krutov (@kromark) December 27, 2023