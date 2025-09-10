Sateet vyöryvät Suomeen

Sateiden vyöry Suomeen on jo nähtävissä sääkartoilla, kertoo Foreca.

Sää myös ennusteen mukaan viilenee.

– Lämmin korkeapainesää kestää Suomessa vielä torstaihin asti, mutta perjantain aikana korkeapaine alkaa vetäytyä idemmäksi. Loppuviikolla Suomeen alkaa levitä lännen puolelta pilviä, sateita ja viileämpää ilmaa, toteaa meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

– Vielä torstaina ylimmät lämpötilat voivat nousta lähelle hellelukemia, paikallisesti ehkä jopa helteisiksi. Viikonlopusta alkaen 20 asteenkin ylitykset jäävät Suomessa hyvin ajoittaisiksi ja paikallisiksi.

Perjantaina säähän tulee käänne. Luvassa on tuulista säätä ja osaan maata sateita.

– Perjantain päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–19 astetta, mutta aurinkoisessa maan itäosassa, Kainuussa ja Koillismaalla lämpötila voi nousta selvästi 20 asteen yläpuolelle. Lämpötilan nouseminen lähelle hellerajaa on jo epätodennäköisempää, mutta ei täysin poislaskettua, Joanna Rinne sanoo.

Lauantaina päivälämpötila on Lapin eteläpuolella enimmäkseen 15–19 astetta ja Lapissa 13–17 astetta. Etelässä lämpötila voi paikoin nousta hieman 20 asteen yläpuolelle.

– Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosaan leviää etelästä sateita, pohjoisessa on poutaisempaa ja osin aurinkoistakin. Päivälämpötilat ovat samankaltaisia kuin lauantaina, Joanna Rinne kertoo.

Ensi viikolla sataa paljon.

– Sateiden ajoitukset ja reitit kuitenkin tarkentuvat vasta lähempänä ensi viikkoa. Päivälämpötilat ovat yleisesti 15–19 asteessa, sateiden yhteydessä usein alle 15 asteessa. Viikon lopulla poutaisemman sään mahdollisuus kasvaa, mutta sää ennustuu sinne asti jo hyvin huonosti, Joanna Rinne toteaa.

