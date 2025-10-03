Verkkouutiset

Munkkiniemen yhteiskoulu Helsingissä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Sata oppilasta sairastunut koulussa, epäillään norovirusta

Tällä hetkellä selvitetään, liittyvätkö sairastumiset kouluruokailuun.
Helsinkiläisessä koulussa on mahdollinen norovirusepidemia, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Sairastumiset on todettu Munkkiniemen yhteiskoulussa. Valvontaviranomainen selvittää, liittyvätkö sairastumiset mahdollisesti ruokailuun koulun ruokalassa.

Tällä hetkellä sairastuneita on tiedossa noin sata.

Kaupungin tiedotteen mukaan vielä ei ole varmuutta taudinaiheuttajasta. Ympäristöpalvelut on tehnyt kouluravintolaan tarkastuksen ja tarkastuksella ei todettu huomautettavaa. Keittiössä, koulun ruokalassa ja koulun muissa tiloissa on tehty tehosiivous.

Tiloista on otettu 3. lokakuuta 2025 pintanäytteitä, joiden avulla selvitetään, että puhdistustoimet ovat olleet riittävät. Pintapuhtausnäytteiden tulokset valmistuvat ensi viikolla.

Munkkiniemen yhteiskoulun kouluruokalassa 29. syyskuuta – 2. lokakuuta välisenä aikana ruokailleille henkilöille lähetetään sähköinen kysely epidemian selvittämiseksi.

Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta selvittää sairastuneiden määrän, heidän oireensa ja ohjaa osan sairastuneista näytteisiin epidemian aiheuttajan todentamiseksi sekä antaa ohjeita tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

