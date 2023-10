Sarjatuliaseella ammuttu Kaavilla

Hätäkeskus sai lauantaina kello 12.12. ilmoituksen äänihavainnoista, jotka vaikuttivat sarjatuliaseella ampumiselta, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Tapahtumapaikaksi osoittautui Juuantie 638 kohdalta lähtevän metsäautotien kääntöpaikka, josta löytyi hylsyjä. Tapahtumapaikan lähellä oleville hirvenmetsästäjille on mahdollisesti aiheutunut vaaraa ampumisesta.

Poliisin mukaan tapahtumapaikan läheltä on havainto valkoisesta henkilöautosta. Henkilöauto on ollut joko sedan tai farmarimallinen ja siinä on ollut kyljessä jotakin mustaa ehkä noin puoleenväliin asti sivuovia. Henkilöauton merkistä tai mallista ei ole toistaiseksi varmuutta.

Samankaltainen äänihavainto on myös Kaavin Radantien ja Outokummuntien läheisyydestä 28.10.2023 klo 00.02 aikoihin.

Poliisi pyytää tietoja tai havaintoja ampumistapaukseen liittyen ja pyytää vihjeitä tapaukseen liittyvästä henkilöautosta.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena.

Tiedot voi toimittaa vihjepuhelimella 0295415232 tai sähköpostilla [email protected]