Sari Essayah hallitukselle: Rahan jakaminen ei alkanut koronan myötä

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah peräänkuuluttaa Sanna Marinin (sd.) hallitukselta uskottava suunnitelmaa velkaantumisen taittamiseksi. KD:n puoluehallituksessa puhunut Essayah vaatii nyt ”suunnanmuutosta” Suomen velkaantumiskehitykseen.

Vaikka hallituksen talouspäätösten hinta on miljardiluokassa, ei toimenpiteitä kestävän julkisen talouden saavuttamiseksi ole vielä nähty, Essayah arvostelee.

Löysä velkalinja alkoi Essayahin mukaan jo ennen koronapandemiaa, Marinin edeltäjän Antti Rinteen (sd.) lyhyen pääministerikauden aikana. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana koottu pelivara on KD-johtajan mukaan menetetty.

– Rahan jakaminen ei alkanut koronakriisin myötä: hallitus päätti jo Rinteen ollessa pääministeri nostaa pysyviä menoja yli kahdella miljardilla eurolla. Hallituksen on ollut helppo paistatella suosiossa, kun kalliiden päätösten, kuten sote-uudistuksen, hoitajamitoituksen ja oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset tulevat käytännössä vasta seuraavan hallituksen haasteeksi.

– Sipilän hallituksen aikana valtionvelan kasvu saatiin taittumaan. Jos jotain pelivaraa oli, Rinteen-Marinin hallitus laittoi sen ensi töinään menemään.

Keskustelu velkaantumisen kuriin saamisesta on aloitettava jo nyt, Essayah vaatii.

– Hallituksen sisällä on julkiseen velkaantumiseen suhtauduttu kevyesti. Velalla on kuitenkin väliä. Valtionvelan korkomenoihin on ensi vuoden budjetissa varattu puolitoista miljardia, joka on pois hyvinvointipalveluiden rahoituksesta. Keskustelua velkaantumisen taittamisesta ei voi aloittaa vasta vaalien jälkeen.

– Kristillisdemokraatit tulevat esittämään oman suunnitelmansa marraskuussa vaihtoehtobudjetin julkaisemisen yhteydessä, mutta jo nyt on selvää, että tarvitaan kasvua tukevaa rakennepolitiikkaa, mm. kannustavan perusturvan luomista ja tuottavuuden parantamista niin yksityisellä sektorilla kuin julkisissakin palveluissa.