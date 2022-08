Sari Essayah: Demareiden päästökauppa-avaus on bluffia

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah ihmettelee SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin avausta päästöoikeuksien lisäämisestä markkinoille energian hinnan laskemiseksi.

– Demareiden avaus on täyttä bluffia, sillä puolue on hallituksessa hyväksynyt kesällä EU-pöydissä päästökaupan laajentamisen asumiseen ja liikenteeseen, jota muun muassa kristillisdemokraatit eduskunnan suuressa valiokunnassa vastustivat Suomen kantana.

– Samassa yhteydessä EU:n ilmastotoimien sosiaalirahasto etenee ja vieläpä suoran sosiaalituen suuntaan, minkä piti olla (Sanna) Marinin (sd.) hallitukselle täysin mahdotonta hyväksyä. Toki neuvottelujen edetessä kävi jo selväksi, että päästökaupan laajentaminen tieliikenteeseen ja rakennusten lämmittämiseen oli hallitukselle tärkeämpää, kuin varjella sosiaalipolittikan avaamista EU-päätöksentekoon, Essayah toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa nyt ”haavoittuvien kotitalouksien” suoraan tulotukeen jäsenmaa voi käyttää 35 prosenttia kokonaiskustannuksista.

– Näissä tulonsiirtotalkoissa Puola näyttäisi nappaavan mehevimmän siivun, noin kymmenen miljardia euroa, ja nettonakin viisi miljardia euroa, eli halutessaan maa voi tukea kotitalouksiaan 3,5 miljardilla eurolla.

Vakavinta Essayah’n mukaan on, että hallitus näyttää näin toimineen vastoin eduskunnan elpymisvälineen käsittelyssä ilmaisemaa tahtoa eli ”olla sitoutumatta toimiin, jotka muokkaavat Euroopan unionia epäsymmetrisen tulonsiirtounionin suuntaan”.

– Suomen nettomaksu tähän uuteen 59 miljardin euron rahastoon on yli 200 miljoonaa. Tämä on kylmän ilmaston, pitkien välimatkojen ja kalliin energian maan näkökulmasta käsittämätön tulosiirto eteläisimmille Euroopan maille. Sosiaalirahasto on ongelmallinen myös siksi, että osalle EU-jäsenmaista on annettu poikkeus venäläisestä energiasta irrottautumiseen. Energian hintojen kompensoiminen sosiaalirahaston kautta tarkoittaa näin välillisesti tukea Venäjän sotatoimien edelleen rahoittamiselle, hän sanoo.

Pääministerin hyvä antaa selvitys eduskunnalle

Essayah toivoo, että pääministeri Sanna Marin antaisi eduskunnalle joko pääministerin ilmoituksen tai hallituksen tiedonannon muodossa selvityksen pääministerin virkatehtävien hoidosta ja päätöksentekokyvystä sekä alun perin lomaviikonlopuksi tarkoitetun vapaa-ajan sijaisjärjestelyiden peruuntumisesta.

– On hyvä, että pääministeri on oma-aloitteisesti pitänyt tiedotustilaisuuden medialle, mutta julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on aiheellinen huoli siitä, onko pääministerin virkatehtävien hoito ja päätöksentekokyky aiheuttanut kansallista turvallisuusuhkaa tai heikentänyt pääministerin itsensä turvallisuutta, Essayah sanoo.

Lisäksi hänen mielestään olisi syytä selvittää, onko nykyinen käytäntö, jossa pääministerin valtaoikeuksien siirto ja lomajärjestelyt päätetään valtioneuvoston yleisistunnossa syytä ulottaa myös lomien peruuttamiseen pelkän sähköposti-ilmoittelun sijaan.