Sanni Grahn-Laasonen: SDP:n linja täysin levällään

Kokoomuksen kansanedustajan ja sosiaaliturvaministerin Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan SDP:n linja on tällä hetkellä täysin levällään.

– Kaksi päivää velkajarrusovusta ja jo nyt toinen SDP:n pääneuvottelijoista käytännössä irtautuu siitä. Kuulostaa vanhalta tutulta (Antti) Rinteen / (Sanna) Marinin linjalta: veronkorotuksia ja ”tulevaisuusinvestointeja”, rahaa on, Grahn-Laasonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että SDP aikoisi toteuttaa mittavat sopeutukset ennen kaikkea veronkiristyksillä ja kasvutoimilla. Razmyar puhuu haastattelussa ylätasolla ”suomalaisten luottamusta vahvistavista uudistuksista”, jotka kiihdyttäisivät talouskasvua.

SDP on sitoutunut uuteen velkajarruun. Alustavan sovun mukaan tulevan hallituksen pitää tasapainottaa ensi hallituskaudella (2027-2031) julkista taloutta 8-11 miljardia euroa.

– Kansalaisen pitäisi silti saada tietää, mitä SDP tekee, jos se pääsee valtaan. Razmyar lupaa veronkorotuksia ja ”kasvutoimia”, joiden ei tarvitse perustua valtiovarainministeriön vaikutusarvioihin – kenties riittää, että ne perustuvat toiveuniin? Grahn-Laasonen huomauttaa X-kommentissaan.

Razmyarin lausunnot poikkeavat SDP:n talousääneksi nousseen kansanedustaja Joona Räsäsen ulostuloista, jonka mukaan osan sopeutuksista voi hoitaa kasvutoimilla, mutta pääpaino tulee olemaan leikkauksissa ja veronkiristyksissä. Räsäsen johdolla puolue hyväksyi velkajarrusovussa, että kasvu- ja työllisyystoimien vaikutuksen arvioi valtiovarainministeriö.

Razmyar toteaa HS:n haastattelussa, että kasvutoimien vaikutusarvioiden tekemistä ei voi jättää vain valtiovarainministeriölle.