Sanna Marin: Hallitus ei peräänny potilasturvallisuuslaista

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vahvistaa, että hallituksen esitys potilasturvallisuuslaiksi etenee eduskunnassa huolimatta Helsingin käräjäoikeuden tuoreesta päätöksestä kieltää hoitajien lakot potilasturvallisuuteen vedoten.

– Hallitus on antanut eduskunnalle lainsäädännön. Tämä esitys on eilen eduskunnalle annettu. Tämä ei ole enää hallituksen päässä, vaan tämä on nyt eduskunnan päässä ja tietenkin myös eduskunnan päässä hallituspuolueet voivat arvioida tämän lainsäädännön kokonaisuutta, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

– Meillä on riskejä tietenkin muunkinlaisista lakoista ja tätä arviota pitää hyvin vakavasti tehdä.

Marin arvioi, että käräjoikeuden päätöksen myötä vapautuu kuitenkin enemmän aikaa eduskunnalle käsitellä potilasturvallisuuslakiesitystä, kunnella laajemmin asintuntijoita ja heidän arvioitaan.

