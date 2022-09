Hallituksen esitys kyseenalaistetaan vihreistä: Hoitajilla oikeus lakkoon

Vihreiden kansanedustaja Noora Koponen kyseenalaistaa esityksen potilasturvallisuuslaista.

– Hoitajilla on perustuslaillinen oikeus lakkoon. Meidän on nyt löydettävä täsmäratkaisut, jolla hoitajien palkkausta ja työoloja parannetaan, jotta pääsemme ulos kriisistä. Kenenkään henki tai terveys ei saa vaarantua, Koponen sanoo tiedotteessa.

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi tänään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vaatimuksen väliaikaisesta turvaamistoimesta, joka kieltää hoitajajärjestö Tehyä ja Superia aloittamasta lakkoa Tyksin teho-osastolla ensi viikolla.

– Kenenkään etu ei ole, että meidän on käytävä tätä kamppailua oikeuden kautta ihmishenkien turvaamiseksi. On selvää, että tämä on hoitajien viimeinen hätähuuto ja hallituksen esitystä on uskallettava arvioida uudelleen, Koponen toteaa.

Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta sanoo, että hallituksen on tarkasteltava uudelleen esitystä potilasturvallisuuslaista käräjäoikeuden päätösten myötä.

– Nyt oikeuden päätösten tultua on tarkasteltava potilasturvallisuuslaki kokonaisuutta uudelleen. Eduskunnassa arvioitava nyt tarkkaan oikeuden päätösten pohjalta lain sisältöä, Virta kirjoittaa Twitterissä.